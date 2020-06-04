Главные новости за 4 июня 2020 года

— Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности для воров в законе. В соответствии с ним в Уголовный кодекс вводятся термины «вор в законе», «сходка» и «преступное влияние». Причем слово «вор» пишется на украинском языке.

— На сегодняшнем заседании Верховная Рада заменила вице-премьер-министра по европейской интеграции и министра культуры. Это уже третья кадровая перестановка в правительстве Дениса Шмыгаля за три месяца его премьерства.

— За последние сутки коронавирус был выявлен у 588 украинцев. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии. В то же время за этот период зафиксировано и рекордное число выздоровевших.

— В Киеве продолжают нарушать карантинные меры, введенные властями городам из-за пандемии коронавируса. Вопиющий случай произошел в четверг, 4 июня.

— Народный депутат Украины Антон Яценко зарегистрировал законопроект о запрете импорта фуа-гра.

— В ДТП под Киевом заживо сгорел человек. Появилось жуткое видео.

— Легендарный российский тренер Юрий Семин может вновь возглавить киевское «Динамо». Он уже прокомментировал слухи.

— Со следующей недели дожди в Украине начнут стихать. Об этом говорят в Гидрометцентре.

— В результате вскрытия тела чернокожего охранника Джорджа Флойда, из-за смерти которого в США уже больше недели не утихают протесты, в его организме были обнаружены следы коронавируса, растительных и синтетических наркотиков.

— Президент Беларуси Александр Лукашенко решил отправить в отставку премьер-министра Сергея Румаса вместе с правительством, объяснив это грядущими президентскими выборами. При этом он указал на недопустимость масштабных изменений в правительстве в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

— В Норвегии оползень смыл дома в море. ЧП случилось на мысе Кракнесет.

— Ученые из Кембриджского университета объяснили, почему коронавирус представляет собой такую опасность. Объясняется, что он «приобрел последовательность вставки на участке S1/S2».