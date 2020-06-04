В борьбе «за будущее» нардеп Яценко потребовал запретить ввоз в Украину элитного деликатеса

Главное: Народный депутат Украины Антон Яценко зарегистрировал законопроект о запрете импорта фуа-гра.

Детали: В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете импорта деликатеса из гусиной печени, известного как фуа-гра. На официальной странице документа указывается, что его автором выступил народный депутат Украины, член депутатской группы «За будущее», Антон Яценко.

В пояснительной записке указывается, что целью запрета является приближение законодательства по охране животных во время кормления к законодательству ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации.

В частности, как отмечается, фуа-гра является продуктом насильственного кормления птиц для увеличения их печени. Кроме того, со ссылкой на ученых утверждается, что этот дорогой продукт содержит потенциальную опасность для человеческого здоровья, а производство фуа-гра уже запрещено в большинстве стран ЕС, а также Израиле, Турции и др.

Сейчас законопроект направлен на рассмотрение комитета.

В тему: Фуа-гра дословно переводится с французского как «жирная печень» и представляет из себя деликатес в виде специальным образом приготовленной печени перекормленного гуся. Однако на сегодняшний день для производства печени используются преимущественно принудительно откармливаемые специальным кормом утки. Существуют даже специально выведенные для этих целей гибриды.

В Украине печень некоторое время производили на Снятинской птицефабрике, принадлежащей холдингу «Мироновский хлебопродукт». Однако 1 августа 2019 года компания объявила о сворачивании производства, объяснив это соображениями гуманности.

Стоимость 130-граммовой банки с фуа-гра в украинских магазинах колеблется от 500 до 700 грн.