Суд дал согласие на принудительный допрос Порошенко

Главное: Суд постановил доставить бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос в принудительном порядке.

Детали: Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе народного депутата Украины Петра Порошенко для допроса. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования, в соответствии с решением, принятом на заседании 4 июня, бывший глава государства может быть принудительно приведен «для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников».

В ГБР уточнили, что допрос должен состояться 10 июня в помещении бюро.

Между тем, по мнению адвоката экс-президента Игоря Голованя, данное решение нарушает закон, так как в соответствии со ст. 482-2 УПК Украины подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. «Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР о требовании законов не беспокоятся", - написал Головань на своей странице в Facebook.

В тему: 26 мая 2020 года спецназ ГБР ворвался в музей, в котором экс-президент Петр Порошенко намеревался провести выставку своей коллекции картин. По словам правоохранителей, эти всемирно известные работы проходят по уголовному делу о контрабанде.