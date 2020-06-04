Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Суд дал согласие на принудительный допрос Порошенко

Суд дал согласие на принудительный допрос Порошенко

Главное: Суд постановил доставить бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос в принудительном порядке.

Детали: Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе народного депутата Украины Петра Порошенко для допроса. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования, в соответствии с решением, принятом на заседании 4 июня, бывший глава государства может быть принудительно приведен «для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников».

В ГБР уточнили, что допрос должен состояться 10 июня в помещении бюро.

Между тем, по мнению адвоката экс-президента Игоря Голованя, данное решение нарушает закон, так как в соответствии со ст. 482-2 УПК Украины подобные ходатайства должны рассматриваться при обязательном участии народного депутата. «Петра Порошенко о судебном заседании не информировали и к участию в нем не приглашали. Ни Печерский суд, ни Генеральный прокурор, ни следователи ГБР о требовании законов не беспокоятся", - написал Головань на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения адвоката Игоря Голованя в Facebook

В тему: 26 мая 2020 года спецназ ГБР ворвался в музей, в котором экс-президент Петр Порошенко намеревался провести выставку своей коллекции картин. По словам правоохранителей, эти всемирно известные работы проходят по уголовному делу о контрабанде.

Тэги: Петр Порошенко, политика, допрос, криминал, Государственное бюро расследований, новости Украины

Комментарии

Статьи

04.06.20 08:14

Украину опять продают. Как МВФ избавит нас от «лишних» школ и денег

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
04.06.20 09:48

Хаос в империи зла

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Зачем Сорос финансирует легализацию наркотиков?
04.06.20 08:10

Зачем Сорос финансирует легализацию наркотиков?

Автор: Кla.tv

Выбор редакции
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Депутаты зафиксировали понятие «вора в законе» в Уголовном кодексе. И украинском языке

Депутаты зафиксировали понятие «вора в законе» в Уголовном кодексе. И украинском языке
04.06.20 14:57
585
Последние новости
04.06.20 16:04

В борьбе «за будущее» нардеп Яценко потребовал запретить ввоз в Украину элитного деликатеса
04.06.20 15:50

Суд дал согласие на принудительный допрос Порошенко
04.06.20 15:07

В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
04.06.20 15:02

Запорожский митрополит призвал канонизировать знаменитого врача Николая Пирогова
04.06.20 14:57

Депутаты зафиксировали понятие «вора в законе» в Уголовном кодексе. И украинском языке
04.06.20 14:10

«Карантина уже нет!»: водитель, обслуживающий популярный киевский супермаркет, сделал громкое заявление
04.06.20 13:46

Кадровая чехарда в Кабмине продолжается: Верховная Рада сменила еще двух министров
Фото и Видео
В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
Жуткое ДТП под Киевом: водитель обуглился в горящем авто за считанные минуты (18+)
Жуткое ДТП под Киевом: водитель обуглился в горящем авто за считанные минуты (18+)
Главный аэропорт Ливии отбили у банды американского террориста
Главный аэропорт Ливии отбили у банды американского террориста
В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море
В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит
Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
fraza.ua
Новости блогосферы
04.06.20 08:02

Негромайдан планировался давно. Но запустили его раньше срока
04.06.20 07:43

Кошмар в Нью-Йорке от первого лица
04.06.20 07:20

Главные вопросы современной конспирологии
03.06.20 20:13

Турецкого тренера в «Динамо» не будет

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.