Депутаты зафиксировали понятие «вора в законе» в Уголовном кодексе. И украинском языке

Главное: Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности для воров в законе. В соответствии с ним в Уголовный кодекс вводятся термины «вор в законе», «сходка» и «преступное влияние». Причем слово «вор» пишется на украинском языке.

Детали: Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2513 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом». Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, соответствующее решение на пленарном заседании 4 июня поддержали 236 депутатов.

Документ дает определение понятию «вор в законе» и вводит уголовную ответственность для таких лиц, а также определяет ответственность за преступления, совершенные преступной сообществом и организацию или участие в преступном собрании — «сходке».

В частности, в соответствии с ним создание преступной организации, руководство ею или ее структурными частями, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участие в преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если такие действия совершены должностным лицом с использованием служебного положения, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

В свою очередь, создание преступного сообщества, то есть объединение двух или более преступных организаций, руководство таким сообществом наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Если же такие действия, совершаются лицом, осуществляющим преступное влияние или лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», они наказываются лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Само по себе умышленное установление или распространение в обществе преступного влияния «вором в законе» наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

При этом указывается, что под «вором в законе» следует понимать лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям, осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц.

Организация или содействие в проведении преступного собрания (сходки) для планирования совершение одного или более преступлений, материального обеспечения или координации преступной деятельности, в том числе распределения доходов, полученных преступным путем, или сфер преступного влияния, а также участие в таком собрании по новому закону наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В пресс-службе напомнили, что «вор в законе» («вор в законі») — понятие отождествленное с организованной преступностью. «Все они выходцы из криминальной среды. Борьба с этой категориейи никогда не была легкой. Особенность статуса „вора в законе“ заключается в том, что они никогда не совершают активных преступных действий. Каждый „вор“ создает „пирамиду“. По нашим подсчетам участниками таких групп выступают несколько тысяч человек. Их хлеб: заказные убийства, вымогательство, угоны элитного транспорта, пытки и ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Понятие „вор в законе“, „сходки“, „преступного влияния“ должны быть вне закона», — заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Как сообщает «Украинская правда», в ходе обсуждения проекта народный депутат, член фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович возмутился тем, что в законодательную плоскость вводится преступный жаргон, а также тем, что слова «вор» нет в украинском языке.

В свою очередь, представитель «Голоса» Александра Устинова заявила, что законопроект является опасным, так как «дает чрезвычайные полномочия полиции, насилующей и убивающей людей». По ее мнению, размытые нормы документа позволяют привлечь к ответственности невиновных рядовых граждан.

Отметим, что в украинском языке слово «вор» переводится как «злодій». Понятию же «вор в законе» в украинском языке соответствует словосочетание «кримінальний авторитет».

В тему: В конце 2019 года СМИ писали о том, что внесением соответствующего законопроекта президент Украины Владимир Зеленский «решил пойти войной на воров в законе».