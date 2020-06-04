Легендарный российский тренер прокомментировал свое возможное возвращение в киевское «Динамо»

Главное: Легендарный российский тренер Юрий Семин может вновь возглавить киевское «Динамо». Он уже прокомментировал слухи.

Детали: 73-летний российский специалист Юрий Семин может вернуться в киевское «Динамо», которое он покинул после работы в 2007-2009 годах. Об этом пишет портал Dynamo.kiev.ua, ссылаясь на свои источники в Москве.

Не так давно Юрий Павлович был уволен из московского «Локомотива».

Издание пишет: «По нашей информации, все разногласия и недопонимания между Юрием Семиным и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, которые привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. Имевшая место конфликтная ситуация полностью забыта».

Ранее сам специалист называл свой уход из нашего клуба ошибкой.

Комментируя свое возвращение в Киев, он лишь сухо ответил российским СМИ: «Ко мне по этому поводу никто не обращался».

В тему 3 июня 2020 года сообщалось, что турецкого тренера в «Динамо» не будет.

1 июня 2020 года наш колумнист писал о том, как «Динамо» играло против «Шахтера».