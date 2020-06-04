Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Легендарный российский тренер прокомментировал свое возможное возвращение в киевское «Динамо»

Легендарный российский тренер прокомментировал свое возможное возвращение в киевское «Динамо»

Главное: Легендарный российский тренер Юрий Семин может вновь возглавить киевское «Динамо». Он уже прокомментировал слухи.

Детали: 73-летний российский специалист Юрий Семин может вернуться в киевское «Динамо», которое он покинул после работы в 2007-2009 годах. Об этом пишет портал Dynamo.kiev.ua, ссылаясь на свои источники в Москве.

Не так давно Юрий Павлович был уволен из московского «Локомотива».

Издание пишет: «По нашей информации, все разногласия и недопонимания между Юрием Семиным и президентом «Динамо» Игорем Суркисом, которые привели к отставке специалиста из киевского клуба, остались в прошлом. Имевшая место конфликтная ситуация полностью забыта».

Ранее сам специалист называл свой уход из нашего клуба ошибкой.

Комментируя свое возвращение в Киев, он лишь сухо ответил российским СМИ: «Ко мне по этому поводу никто не обращался».

В тему 3 июня 2020 года сообщалось, что турецкого тренера в «Динамо» не будет.

1 июня 2020 года наш колумнист писал о том, как «Динамо» играло против «Шахтера».

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, Юрий Семин, спорт

Комментарии

Статьи

04.06.20 08:14

Украину опять продают. Как МВФ избавит нас от «лишних» школ и денег

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
04.06.20 09:48

Хаос в империи зла

Автор: Александр Вознесенский

Дайджест

Зачем Сорос финансирует легализацию наркотиков?
04.06.20 08:10

Зачем Сорос финансирует легализацию наркотиков?

Автор: Кla.tv

Выбор редакции
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Депутаты зафиксировали понятие «вора в законе» в Уголовном кодексе. И украинском языке

Депутаты зафиксировали понятие «вора в законе» в Уголовном кодексе. И украинском языке
04.06.20 14:57
803
Последние новости
04.06.20 17:09

В Мукачево стартовал кругосветный автопробег для сбора средств больным детям
04.06.20 16:53

Легендарный российский тренер прокомментировал свое возможное возвращение в киевское «Динамо»
04.06.20 16:04

В борьбе «за будущее» нардеп Яценко потребовал запретить ввоз в Украину элитного деликатеса
04.06.20 15:50

Суд дал согласие на принудительный допрос Порошенко
04.06.20 15:07

В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
04.06.20 15:02

Запорожский митрополит призвал канонизировать знаменитого врача Николая Пирогова
04.06.20 14:57

Депутаты зафиксировали понятие «вора в законе» в Уголовном кодексе. И украинском языке
Фото и Видео
В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
В Одессе ребенок… устроил гонки с полицией
Жуткое ДТП под Киевом: водитель обуглился в горящем авто за считанные минуты (18+)
Жуткое ДТП под Киевом: водитель обуглился в горящем авто за считанные минуты (18+)
Главный аэропорт Ливии отбили у банды американского террориста
Главный аэропорт Ливии отбили у банды американского террориста
В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море
В Норвегии оползень эпично смыл небольшой поселок в море
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Протесты в знак солидарности с американцами закончились беспорядками в Лондоне и Афинах
Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит
Гордон заявил, что «владеет» гипнозом и понемногу шаманит
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Зачем инвестировать в Раду? «Слуги»-миллионеры объяснили, почему получают из бюджета деньги на жилье
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
Королевский оперный театр Бельгии решил завлечь зрителей кадрами мордобоя украинских депутатов
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
fraza.ua
Новости блогосферы
04.06.20 08:02

Негромайдан планировался давно. Но запустили его раньше срока
04.06.20 07:43

Кошмар в Нью-Йорке от первого лица
04.06.20 07:20

Главные вопросы современной конспирологии
03.06.20 20:13

Турецкого тренера в «Динамо» не будет

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.