Кадровая чехарда в Кабмине продолжается: Верховная Рада сменила еще двух министров

Главное: На сегодняшнем заседании Верховная Рада заменила вице-премьер-министра по европейской интеграции и министра культуры. Это уже третья кадровая перестановка в правительстве Дениса Шмыгаля за три месяца его премьерства.

Детали: Верховная Рада Украины назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она сменила на этом посту Вадима Пристайко. Как сообщает LB.ua, соответствующее решение на пленарном заседании 4 июня поддержали 255 народных депутатов.

Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль охарактеризовал Стефанишину как «высококлассного специалиста». Ее основной задачей станет возобновление работы правительственного Офиса по европейской и евроатлантической интеграции, который она возглавляла на протяжении трех лет.

Помимо этого, ее задачей на посту станет проведение переговоров с европейскими партнерами относительно пересмотра программы об Ассоциации с ЕС, в том числе в части торговых условий.

Сама Стефанишина в качестве основных приоритетов своей работы назвала защиту национальных товаров и производителей, в частности, в рамках пересмотра договора об Ассоциации с ЕС.

«Я считаю необходимым провести переговоры об увеличении некредитного финансирования, расширения двустороннего сотрудничества со странами-соседями в инфраструктуре. Мы должны внедрить изменения в законодательство о таможенной либерализации», — заключила Стефанишина, выступая перед депутатами перед голосованием.

Кроме того, на сегодняшнем заседании ВРУ назначила министром культуры бывшего главу медиахолдинга «1+1 Медиа», а теперь народного депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко. Соответствующее решение поддержали 263 нардепа.

Как сообщает «Украинская правда», в своем выступлении он заявил о необходимости выйти на финансирование культурной сферы в стране на уровне 3-4 млрд грн. Еще одним приоритетом Ткаченко назвал завершение реструктуризации Министерства, его аудит и формирование профильных агентств.

«Мы и в дальнейшем должны работать вместе и не делить страну на патриотов и предателей. Наконец-то, ради культуры, есть возможность объединиться», — заявил он, выступая с парламентской трибуны.

В то же время, отвечая на вопрос о конфликте интересов в связи с участием в Одесской киностудии, Ткаченко пообещал продать все свои акции. «Никакого конфликта интересов не будет. Мои акции готовятся к продаже, и ни в какой-то слепой траст, извините. И это дело будет сделано в ближайшее время», — заявил новоиспеченный министр.

В тему: 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины на внеочередном заседании, созванном президентом Владимиром Зеленским, утвердила состав нового Кабинета министров.

С тех пор Игоря Уманского на посту министра финансов сменил Сергей Марченко, а министром здравоохранения вместо Ильи Емца стал Максим Степанов.

Министром же культуры в нем до сих пор оставался Владимир Бородянский, назначенный на эту должность еще Алексеем Гончаруком.