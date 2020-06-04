«Карантина уже нет!»: водитель, обслуживающий популярный киевский супермаркет, сделал громкое заявление

Главное: В Киеве продолжают нарушать карантинные меры, введенные властями городам из-за пандемии коронавируса. Вопиющий случай произошел в четверг, 4 июня.

Детали: В четверг, 4 июня, в Киеве по улице Вышгородская, 44 (Оболонский район) произошел странный инцидент. О нем «Фразе» сообщили наши читатели.

Водитель грузовой машины (номера АІ4384АІ), обслуживающий супермаркет «Фора» по данному адресу, грубо нарушил карантинные меры, введенные властями украинской столицы из-за пандемии коронавируса.

Неудачно заблокировав проход во двор своей фурой, на замечание людей он отреагировал агрессивно и вместо того, чтобы немного отъехать, принялся ругаться и хамить.

При этом водитель был без маски и других средств индивидуальной защиты. Споря с одним из жильцов, он не соблюдал социальную дистанцию (все это происходило на глазах у администратора магазина) и даже заявил, что «карантина уже нет».

На горячей линии «Форы» заверили, что не разделяют подобные высказывания водителя, который работает на одного из перевозчиков. В ситуации обещали разобраться.

Также о нарушении карантинных мер было сообщено в полицию.

P.S. Позже водитель перезвонил и извинился.

В тему 14 мая 2020 года сообщалось, что карантин в Киеве торгашам не писан.