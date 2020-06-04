Волна странных технических сбоев докатилась до «Приватбанка»

Главное: Авария на каналах связи привела к мощному сбою в работе сервисов «Приватбанка».

Детали: Государственный «Приватбанк» заявляет о масштабном сбое в приложении «Приват24». Как сообщает пресс-служба банка на своей странице в Facebook, звонки в контакт-центр также временно недоступны.

В то же время оплаты через POS-терминалы, снятие наличных через банкоматы и другие операции выполняются в штатном режиме.

В комментариях представители банка также уточнили, что причиной сбоя стала авария на каналах связи. При этом сроки устранения неполадок нигде не указываются.

В свою очередь, пользователи заявляют о том, что POS-терминалы и СМС-сообщения также не работают.

В тему: 21 мая 2020 года произошел масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар», из-за чего многие абоненты не могли пользоваться мобильным интернетом. По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии.

29 мая о масштабном сбое в работе объявил другой крупный мобильный оператор — Vodafone Ukraine. При этом абоненты могли пользоваться интернетом, но не могли позвонить или принять звонки. В компании не объяснили причину сбоя.

3 июня о мощной хакерской DdoS-атаке на свои сервисы заявил известный провайдер «Воля», из-за чего в его работе возникли серьезные перебои.