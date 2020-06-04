В Румынии отменили уроки секспросвещения в школах после протестов Церкви и общественности

Главное: Парламент Румынии отменил обязательные уроки сексуального просвещения в школах, введя факультативные курсы по санитарному образованию.

Детали: В Румынии парламент отменил обязательные уроки полового воспитания в школах, внеся правки в закон после протестов и резкой критики Румынской Православной Церкви, которая назвала инициативу «посягательством на невинность детей».

Как сообщает Balkan Insight, 3 июня парламент Румынии отменил обязательное преподавание уроков сексуального просвещения в учебных заведениях страны.

Решение было принято через два месяца после того, как законодательный акт, поддержанный парламентом и обнародованный президентом Клаусом Йоханнисом 3 апреля, обязал школы не реже одного раза в семестр проводить программы обучения жизни и здоровью, в том числе уроки полового воспитания.

Румынская Православная Церковь выступила за факультативный характер занятий, призвав разрабатывать связанные с ними школьные программы в соответствии с моральными ценностями.

После внесения правок в законе больше нет упоминания о «сексуальном просвещении» — вместо него речь идет о введении в школах «образования для жизни, включая санитарное просвещение в целях предотвращения сокращения числа заболеваний, передаваемых половым путем, и беременности у несовершеннолетних». Родители должны давать письменное согласие на прохождение этих курсов детьми.

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