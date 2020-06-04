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Охранник, смерть которого вызвала массовые протесты в США, болел коронавирусом

Охранник, смерть которого вызвала массовые протесты в США, болел коронавирусом

Главное: В результате вскрытия тела чернокожего охранника Джорджа Флойда, из-за смерти которого в США уже больше недели не утихают протесты, в его организме были обнаружены следы коронавируса, растительных и синтетических наркотиков.

Детали: Чернокожий охранник Джордж Флойд, смерть которого в результате задержания полицейскими вызвала волну протестов и насилия в США, был заражен коронавирусом. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, таковы результаты вскрытия, проведенного судмедэкспертами округа Хеннепин. При этом, как подчеркивается, заболевание протекало у него безсимптомно.

Помимо этого, врачи также обнаружили в организме погибшего, предположительно, следы каннабиноидов, а также синтетического опиата фентанила и амфетамина.

Как отмечается издание, с такими выводами согласилась Ассоциация судмедэкспертов США, которая также установила, что Флойд страдал от проблем с повышенным кровяным давлением и закупоренными артериями.

В тему: В США уже больше недели продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими.

В крупных городах США введен комендантский час, а в штатах Аризона, Техас и Вирджиния — чрезвычайное положение.

В ходе беспорядков неизвестные разбили звезду Дональда Трампа в Голливуде

1 июня Трамп назвал людей, вышедших на протесты по всей стране, террористами и охарактеризовал их действия как «преступление перед человечеством».

По состоянию на 2 июня американские бизнесмены начали отпугивать демонстрантов с оружием в руках. При этом сами мародеры открывают огонь на поражение по полицейским. В свою очередь, правоохранители начали обстреливать журналистов. На этом фоне больше половины американцев назвали президента США Дональда Трампа расистом.

2 июня 20 тысяч протестующих устроили массовую акцию протеста против полицейского беспредела, которая закончилась беспорядками в столице Франции Париже. 20 человек также устроили одиночные пикеты в Москве, однако были задержаны полицией.

3 июня демонстрации также прошли в Лондоне и Афинах.

Тэги: США, протест, мир, смерть, наркотики, вскрытие, коронавирус, Джордж Флойд

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