Лукашенко заявил, что недопустимо менять правительство. И отправил его в отставку

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко решил отправить в отставку премьер-министра Сергея Румаса вместе с правительством, объяснив это грядущими президентскими выборами. При этом он указал на недопустимость масштабных изменений в правительстве в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Главное: Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял решение об отставке правительства. Как сообщили в его пресс-службе, соответствующий указ вступит в силу после официального опубликования.

По данным канала «Пул Первого» в Telegram, новым премьер-министром стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

По словам белорусского лидера к бывшему премьеру Сергею Румаса у него «больших претензий» нет, «но человек хочет заниматься бизнесом».

При этом на официальном сайте белорусского лидера соответствующие документы отсутствуют. Последний указ датируется 28 мая.

Пресс-служба также сообщает, что 3 июня Лукашенко провел совещание относительно нового состава правительства, в ходе которого объяснил свое решение предстоящими в Республике президентскими выборами. «Всегда накануне выборов действующий Президент определял Правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства», — объяснил глава Белорусского государства.

Он также сообщил, что задумался о смене правительства еще полгода назад.

В то же время Лукашенко выразил убеждение, что пред лицом кризисных явлений в мировой экономике в условиях пандемии коронавируса масштабные изменения в составе правительства нежелательны: «Это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента».

Президент Беларуси дал понять, что намерен менять не весь состав правительства. «Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», — заявил он в ходе совещания, заключив, что «тех, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу».

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