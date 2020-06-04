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В Сумской области активисты ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

В Сумской области активисты ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

Главное: Представители ПЦУ и радикалы совершили попытку рейдерского захвата храма УПЦ на Сумщине.

Детали: В Сумской области в селе Земляное Краснопольского района активистами Православной Церкви Украины и радикалами была совершена попытка рейдерского захвата храма Украинской Православной Церкви в честь Покрова Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Сумской епархии, 2 клирика ПЦУ Иван Малюк и Игорь Ханюков и 2 человека, которые назвали себя членами «Правого сектора», 3 июня ворвались в помещение, которое религиозная община УПЦ приспособила для совершения богослужений.

«Указанные лица оскорбляли православных жителей села, священника, требовали от людей сменить свою конфессиональную принадлежность и перейти в ПЦУ, угрожали им в случае несогласия», - указано в сообщении пресс-службы Сумской епархии.

Несмотря на значительное давление и угрозы, верующие не согласились на переход в ПЦУ и поддержали своего священника. Инцидент был зафиксирован видеосъемкой.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, засвидетельствовали противоправные действия радикалов.

«В очередной раз религиозная организация, именующая себя Сумская епархия ПЦУ под руководством архиепископа Мефодия действиями своих сотрудников опровергла все заявления о стремлении к миру, а также привлечением радикально настроенных лиц, которые вели себя агрессивно, что свидетельствует о ее истинных намерениях»,- прокомментировали инцидент в Сумской епархии УПЦ.

В тему:  03.06.2020 митрополит Антоний объяснил, почему Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины.

Тэги: новости православия, УПЦ, ПЦУ

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