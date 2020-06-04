За день до смягчения карантина в Украине зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом

Главное: За последние сутки коронавирус был выявлен у 588 украинцев. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии. В то же время за этот период зафиксировано и рекордное число выздоровевших.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки коронавирус в Украине был выявлен у 588 человек. На данный момент этот показатель является наибольшим с начала эпидемии. 12 человек умерли. 602 — вылечились, что также является рекордным показателем.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 25 тыс. чел. 747 человек умерли. При этом 11042 больных вылечились.

Рекордный рост заболевших коронавирусом признал и министр здравоохранения Максим Степанов. Как сообщает LB.ua, он объяснил это смягчением карантинных ограничений и несоблюдением рекомендаций Минздрава. «Поэтому для нас очень важно соблюдение рекомендаций, чтобы нам не нужно было усиливать карантин», — заявил чиновник в ходе традиционного брифинга 4 июня.

В тему: 3 июня 2020 года Кабинет министров Украины принял решение ослабить карантинные меры в стране, начиная с 5 июня. В этот день возобновят работу кафе, рестораны и церкви, а люди старше 60 лет смогут перестать соблюдать самоизоляцию.