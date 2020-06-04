Британские ученые объяснили специфику смертельной опасности коронавируса

Главное: Ученые из Кембриджского университета объяснили, почему коронавирус представляет собой такую опасность. Объясняется, что он «приобрел последовательность вставки на участке S1/S2».

Детали: Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) объяснили смертельную опасность коронавируса для человека. Их цитирует издание eLife.

Дело в том, говорят ученые, что в SARS-CoV-2 существует идентична части человеческого белка «вставка».

Эксперты говорят, что коронавирус «приобрел последовательность вставки на участке S1/S2, которым регулируется возможность его проникновения в человеческую клетку».

По словам ученых, пандемия началась из-за того, что коронавирус «может использовать фермент в белке ENaC-ɑ для того, чтобы проникнуть внутрь клетки человека».

Как говорят исследователи, «одновременно с этим SARS-CoV-2 нарушает работу данного белка, низкая активность которого на поверхности дыхательных путей приводит к нарушению реабсорбции жидкости и респираторным заболеваниям».

Этим и объясняется его высокая опасность для жизни человека.

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