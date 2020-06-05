5 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 5 июня — 156-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 23 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 5 июня будет в 04:50:23, заход в 21:05:26. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 15 минут.

5 июня возраст Луны (количество дней — по 24 часа — прошедших с момента последнего новолуния) — 13.86. Сегодня будет полнолуние. Процент освещенности Луны — 99.1%. Заход Луны будет в 04:46:39.

Какой церковный православный праздник отмечается 5 июня

Сегодня, 5 июня, православные чтят:

— память преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского (Фригийского) (821 г.);

— обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского (1164 г.);

Леонтий Ростовский

— Собор Ростово-Ярославских святых;

— память преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (1173 г.);

— память преподобного Паисия Галичского, архимандрита (1460 г.);

— память преподобномученика Михаила Савваита черноризца (IX в.);

— обретение мощей мучениц Евдокии Шейковой, Дарии Тимагиной, Дарии Улыбиной и Марии Неизвестной (2001 г.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 5 июня

5 июня на международном уровне отмечают:

— Всемирный день окружающей среды. Ежегодно отмечается, начиная с 1974 года. В 2020 году тема Дня посвящена сохранению биоразнообразия.

— Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Инициатива о провозглашении Дня была выражена в 2015 году. В результате незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла мировой экономике наносится ущерб в размере 10-23 миллиардов долларов США в год, что составляет около 11-26 миллионов тонн рыбной продукции.

Также 5 июня отмечается День образования российской полиции, День Конституции и День отца в Дании, День Благодарения в Колумбии, День освобождения на Сейшельских Островах, День памяти Евфросинии Полоцкой в Беларуси, День работников водного хозяйства и мелиорации в Азербайджане.

Кроме того, 5 июня буддисты празднуют Дончод-хурал — День рождения, просветления и ухода в Нирвану Будды. Этот человек родился приблизительно в 623 г до н.э. и прожил около 80 лет. Праздник Дончод-хурал принято считать самым главным праздником в буддизме, и его продолжительность составляет семь дней.

Представители религии бахаи 5 июня отмечают Праздник Девятнадцатого дня месяца Нур.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 5 июня:

— День воздушных шаров,

— День бега.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 5 июня

5 июня в Украине, как и во всем мире, отмечается День охраны окружающей среды. В Украине этот день официально отмечают с 1988 года. По случаю этого праздника часто организуют уборки территорий (субботники).

5 июня в Украине родились такие известные люди:

— ученый Владимир Подвысоцкий (1857 г.),

— живописец Иван Авраменко (1923 г.),

— писатель Юлиян Шпол (1895 г.).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 5 июня

5 июня 1783 года французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэростат (воздушный шар).

5 июня 1806 года Луи Бонапарт провозгласил создание королевства Голландии.

5 июня 1873 года был закрыт Занзибарский рынок рабов — самый большой в мире.

5 июня 1881 года был совершено покушение на президента США Джеймса Гарфилда.

5 июня 1910 года первый в России полёт на самолёте отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель профессор политехнического института князь Александр Кудашев.

5 июня 1940 года в США продемонстрированы первые шины из синтетической резины.

5 июня 1945 года военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Разделение Берлина на оккупационные зоны.

Подписание Декларации о поражении Германии

5 июня 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл произнёс речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе. Позже программа получит название «план Маршалла».

5 июня 1957 года исследователь наркотиков доктор Герберт Бергер предложил проверять атлетов на допинг.

5 июня 1966 года состоялся третий в истории выход человека в открытый космос — го совершил американский астронавт Юджин Сернан.

5 июня 1967 года на Ближнем Востоке началась Шестидневная арабо-израильская война.

5 июня 1968 года после победы на первичных президентских выборах в Калифорнии был смертельно ранен сенатор Роберт Кеннеди. Он скончался на следующий день. Убийца Серхан Бишара Серхан был схвачен.

5 июня 1977 года в продаже появился первый персональный компьютер Apple II.

5 июня 1981 года учёными американского Центра по контролю заболеваний был открыт и впервые описан вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

5 июня 1999 года сборная России по футболу одержала сенсационную победу над чемпионами мира сборной Франции на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени со счётом 3:2. Газета «Спорт-Экспресс» предложила считать этот день «Днём Российского футбола».

5 июня 2006 года Сербия провозгласила независимость. Государственное объединение Сербия и Черногория было окончательно ликвидировано.

5 июня 2001 года во Франции был одобрен законопроект, который даёт возможность государству контролировать деятельность религиозных сект.

5 июня 2010 года в Португалии вступил в силу закон об однополых браках.

Народные приметы, традиции и праздники 5 июня

5 июня в народе отмечается Леонтий (Левон) Огуречник и Конопляник.

На Леонтия принято сажать огурцы. Обращали внимание на особые приметы. Если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей.

Еще этот день называли конопляником, поскольку во многих местах 5 июня сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а потом при посеве по полю разбрасывали скорлупу. Коноплю почитали в народе как крайне полезное растение. Из ее стебля добывали пеньку, из семян делали масло и использовали их в народной медицине.

Считалось, что если утром 5 июня трава пахнет сильнее обычного — это к дождю.

Именинники 5 июня

Сегодня празднуют свои именины:

— Михаил,

— Леонтий,

— Евфросиния,

— Паисий.