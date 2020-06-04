Украинцам рассказали, когда начнут стихать дожди

Главное: Со следующей недели дожди в Украине начнут стихать. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды на понедельник, 8 июня. Синоптики обещают, что дожди в Украине начнут стихать.

Грозы ожидаются лишь в западных областях страны. На остальной территории Украины должно быть сухо и малооблачно.

Днем прогнозируют настоящую жару до плюс 22-31, ночью будет 9-17 тепла.

В Киеве будет сухо: днем плюс 24-26, а ночью 14-16 тепла.

Карта погоды в Украине на 8 июня 2020:

В тему 1 июня 2020 года лето в Карпатах началось со снегопада.

28 мая 2020 года украинцам рассказали, каким будет грядущее лето.