Украинцам рассказали, когда начнут стихать дожди

Главное: Со следующей недели дожди в Украине начнут стихать. Об этом говорят в Гидрометцентре.
Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды на понедельник, 8 июня. Синоптики обещают, что дожди в Украине начнут стихать.
Грозы ожидаются лишь в западных областях страны. На остальной территории Украины должно быть сухо и малооблачно.
Днем прогнозируют настоящую жару до плюс 22-31, ночью будет 9-17 тепла.
В Киеве будет сухо: днем плюс 24-26, а ночью 14-16 тепла.
Карта погоды в Украине на 8 июня 2020:
В тему 1 июня 2020 года лето в Карпатах началось со снегопада.
28 мая 2020 года украинцам рассказали, каким будет грядущее лето.