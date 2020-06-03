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Какова польза фиников для организма человека: помогают гипертоникам, сердечникам, спортсменам и не только

Какова польза фиников для организма человека: помогают гипертоникам, сердечникам, спортсменам и не только

На сегодняшний день финики, пожалуй, самый оптимальный продукт для украинцев по соотношению цены и пользы для организма. Полкило фиников стоят всего лишь 50-60 грн. А теперь давайте посмотрим, что именно можно получить, заплатив такие, по большому счету, небольшие деньги.

В чем же особенность фиников?

Финики идеальны для гипертоников

Финики прекрасно укрепляют сердце. Врачи рекомендуют их употреблять людям, которые страдают гипертонией. Дело в том, что постоянное, регулярное употребление фиников может помочь контролировать артериальное давление.

Это также важно с учетом, разразившейся в мире и в Украине эпидемии коронавируса. Как известно, COVID-19 особенно опасен для пожилых людей. Гипертония — одно из самых распространенных заболеваний среди стариков. Именно гипертония стала одним из самых частых сопутствующих заболеваний, которые усугубляют и без того тяжелое протекание гипертонической болезни.

И целебные свойства, а также невысокая цена фиников здесь будет очень даже кстати.

финики: дешево и полезно

Финики снижают риск заболевания раком

В финиках есть большое количество пищевых волокон. Это очень важно. Потому что именно пищевые волокна, а также селена в финиках помогают снижать риск онкологических заболеваний.

Финики помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях

Самая частая и массовая причина смерти в Украине — сердечно-сосудистые заболевания. И здесь финики будет очень кстати.
Дело в том, что в финиках содержится очень много калия. А калий важен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и сердечной недостаточности. Именно поэтому врачи рекомендуют вводить финики в рацион тех, кто подвержен подобным заболеваниям..

Финики защищают зубы

Вы удивитесь, но финики содержат достаточно редко встречающийся в природном виде фтор. А ведь фтор защищает наши зубы от кариеса. Так, что параллельно с использованием зубной пасты рекомендуется также время от времени употреблять в пищу финики.

Финики против кашля

Еще одно свойство фиников — они успокаивают кашель. В условиях активизации вирусов, это очень важное свойство.
Более того, финики еще и способствуют выводу мокрот. А это значит, что они полезны для легких. Согласитесь, в «эпоху коронавируса» это как раз то, что нужно.

польза фиников

Финики помогают желудку

Еще одно очень важное свойство фиников — они активизируют работу кишечно-желудочного тракта. Прежде всего — благодаря высокому содержанию в финиках клетчатки.

Финики — кладезь витаминов

В финиках очень богатое содержание витаминов, микро- и макроэлементов, а также кислот. В финиках содержится не менее 15 солей и минералов.

В частности:
— железо,
— медь,
— цинк,
— магний,
— марганец,
— натрий,
— калий,
— кобальт,
— сера,
— бор и др

В финиках можно найти витамины А, С, В1, В2, В6.

Финики помогают думать

На этом целебные свойства фиников не заканчиваются. В финиках содержится большое количество глюкозы. А глюкоза, в свою очередь, помогает работе мозга.

Кстати, именно поэтому финики часто рекомендуют употреблять школьникам, студентам во время сессий и людям, занятым умственным трудом.

Финики — находка для спортсменов и туристов

Финики очень питательны и калорийны. Энергетическая ценность фиников превышает 200 ккал на 100 грамм. Это делает данный продукт, просто незаменимым источником энергии.

Финики можно рекомендовать спортсменам, а также тем, кто идет в длительные походы пешком.

Кому финики противопоказаны

Нужно исключить финики из рациона:

— диабетикам,

— людям страдающим непереносимостью фруктозы,

— людям, страдающим серьезными аллергическими заболеваниями.

Также важно знать, что человеку не стоит съедать в день более 15 фиников. Причем, есть финики желательно в первой половине дня, потому что эти фрукты довольно долго перевариваются.

финиковая пальма

Тэги: совет, здоровье, польза, финики

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