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20 тыс. тонн нефти вылилось в сибирскую реку. Объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба

20 тыс. тонн нефти вылилось в сибирскую реку. Объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба

Детали: В Норильске (РФ) 20 тыс. нефтепродуктов вылились в местную реку. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.

Главное: На одной из теплоэлектроцентралей в Норильске Красноярского края Российской Федерации произошел крупный разлив нефти. Как сообщает РБК, в реку Амбарная вылилось около 20 000 т нефтепродуктов. Сейчас на ней устанавливают боновые заграждения.

По словам главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, «ситуация очень тяжелая». «Я не представляю себе, как сжигать в арктической зоне такое количество топлива. Честно говоря, для меня большие сомнения не то что в 14 днях, а вообще в самой ликвидации... Такой костер на такой площади, такое количество — это будет большая проблема», — заявил он.

Как сообщает Lenta.ru, президент Владимир Путин объявил чрезвычайную ситуацию федерального масштаба.

Между тем, как отмечается, разлив горюче-смазочных материалов на территории ТЭЦ-3 из-за разгерметизация резервуара произошло еще 29 мая. В результате загорелся автомобиль.

В тему: В июне 2015 года в районе Нефтеюганска прорвало нефтепровод. В результате нефтью залило сам город и соседний Сургут.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мир, нефть, чрезвычайная ситуация, Норильск

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