Более 480 млн гривен эконалога поступило на защиту окружающей среды Донетчины

За период с января по май 2020 года от предприятий Донецкой области поступило почти 484 миллиона гривен экологического налога. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области, сообщает «Остров»

Согласно распределению средств от уплаты налога местные бюджеты области получили на восстановление окружающей среды 299 млн грн, государственный бюджет — 184,7 миллиона.

Как сообщается, среднемесячный показатель поступлений экологического налога за пять месяцев текущего года по Донецкой области составил почти 97 миллионов ​​гривен.

Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, индустриальное развитие региона имеет не только положительные стороны, так как здесь расположено значительное количество крупных предприятий горнодобывающей, металлургической, химической, машиностроительной и агропромышленной отраслей.

«Почти вся территория Донецкой области вовлечена в хозяйственный оборот, что приводит к значительной нагрузке на природные ресурсы и к серьезным экологическим проблемам. Поэтому контроль за взиманием экологического налога, как одного из финансовых компенсаторов вреда, наносимого природе, будет оставаться одной из актуальных задач органов налоговой службы области», — отметила Ирина Долозина. .

По словам Ирины Долозиной, оплачивая экологический налог, предприятия частично возмещают негативные последствия своей хозяйственной деятельности и способствуют восстановлению природных ресурсов.