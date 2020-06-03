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Главные новости за 3 июня 2020 года

Главные новости за 3 июня 2020 года

— С 5 июня в Украине возобновят работу кафе, рестораны и церкви, а люди старше 60 лет смогут перестать соблюдать самоизоляцию.

— Украина возобновляет полеты самолетов. Даты назвало правительство.

— За сутки работы системы фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения было зафиксировано более 40 автомобилей, двигавшихся со скоростью свыше 170 км/ч. Самым же быстрым оказался водитель на Porsche Cayenne, разогнавшийся до скорости 210 км/ч. Всем им выписали штраф в 510 грн.

— Первые уведомления о штрафах за превышения скорости, зафиксированные в автоматическом режиме, переданы «Укрпочте» для отправки нарушителям. Параллельно запущено приложение, которое позволяет оперативно отслеживать и оплачивать полученные штрафы прямо со своего смартфона.

— Для пешеходов, нарушающих ПДД, в Украине вводят штрафы. Их размер установила Верховная Рада.

— В Украине разрешат менять отчество с 14 лет. Вопросом занята Верховная Рада.

— Перебои с доступом к интернету за последние три дня в компании «Воля» объясняют массированной хакерской атакой с десятков тысяч ай-пи-адресов.

— Жертва изнасилования в Кагарлыке рассказала, что другие полицейские, находившиеся в отделении, были свидетелями издевательств, но ничего не предпринимали. По данным адвоката, ранее на этих полицейских был написан десяток заявлений с обвинениями в насилии.

— С сегодняшнего дня НБУ ввел в обращение 10-гривенные монеты. Ожидается, что они постепенно полностью заменят соответствующие банкноты.

— В пятницу, 5 июня, украинцы увидят затмение Луны. Небесное явление начнется в 20-45 по киевскому времени.

— Главный оперный театр Бельгии использовал в тизере нового сезона многочисленные кадры потасовок из Верховной Рады под лозунгом «Когда-нибудь сейчас».

— В США существует «институциональный расизм». Об этом заявила советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

— Ученые назвали место на Земле, где самый чистый воздух. Это так называемый Южный океан.

Тэги: США, Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, штраф, драка, Национальный банк Украины, здоровье, мир, экономика, законопроект, политика, ПДД, Бельгия, монета, культура, Дональд Трамп, пешеход, скорость, авто, курьезы, новости Украины, коронавирус

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