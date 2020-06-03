На Черниговщине незаконно пытались перерегистрировать религиозную общину УПЦ

Главное: На Черниговщине появилось неправдивое сообщение об утере регистрационного свидетельства общины храма УПЦ села Ковпыта. Ранее Верховный Суд Украины признал окончательным решение вернуть храм на Черниговщине общине УПЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской епархии УПЦ.

Детали: В Черниговской области была совершена очередная попытка незаконной перерегистрации религиозной общины Украинской Православной Церкви Покровского храма села Ковпыта.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черниговской епархии, в областной газете «Черниговщина» появилось неправдивое сообщение об утере регистрационного свидетельства общины.

«Утерянное свидетельство о регистрации религиозной общины УПЦ (МП) Свято-Покровского прихода села Ковпыта считать недействительным», – сказано в сообщении на 11-й странице издания от 14 мая 2020 года (№20).

В Черниговской епархии данное сообщение назвали ложным, «поскольку вышеуказанный документ не утерян, никто из представителей общины храма в редакцию газеты «Черниговщина», а также в любые другие газеты, не обращался».

«Цель указанного сообщения – попытка осуществления незаконной перерегистрации религиозной общины Покровского храма села Ковпыта. По данному вопросу направлено обращение в компетентные органы», - заявили в Черниговской епархии.

Как сообщалось ранее, в феврале 2019 года Ковпытский сельсовет отменил собственное решение от 11 февраля 2003 года о передаче Покровского храма в бесплатное пользование религиозной общине УПЦ. После этого голосованием территориальной громады храм был переподчинен Православной церкви Украины и 9 марта захвачен.

Община Покровского храма УПЦ защитила свои права в суде.

14 мая Верховный Суд Украины признал окончательным решение вернуть храм на Черниговщине общине Украинской Православной Церкви.

В тему: представители УПЦ приняли участие во встрече ВСЦиРО с премьер-министром.