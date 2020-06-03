Священник УПЦ объяснил, что можно делать в православные праздники

Главное: В воскресный и праздничный день важно посетить богослужение в храме. Нельзя считать грехом для верующего бытовую работу по дому и уходу за семьей и родными: уборку, стирку, приготовление еды, гигиенические процедуры, а также помощь ближним. Об этом рассказал священник УПЦ Владимир Долгих.

Детали: Заповедь об отдыхе в воскресный и праздничный день дана человеку, чтобы у него была возможность принять участие в богослужении, а не проводить время в безделии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии порталу «Православная Жизнь».

«Все дела» противопоставляются проведению праздничного дня, следовательно, запрещаются они не в силу того, что сами по себе неуместны в конкретный день, а потому, что могут воспрепятствовать богоугодному проведению этого дня — молитве, чтению Писания, богомыслию. Одновременно с этим нет и быть не может перечней или списков дел, какие в воскресные и праздничные дни делать можно, а какие нельзя, поэтому разговоры о том, что в праздники нельзя «резать» или «стучать», лишены всякого смысла«, — напомнил священник.

По его словам, важно понять, что не может считаться грехом ежедневная бытовая работа по дому и уходу за семьей и родными: мелкая уборка, стирка, приготовление еды, гигиенические процедуры.

«В убеждении, что стирать в праздники нельзя, живут многие и церковные, и нецерковные люди. На практике такое убеждение выглядит, как правило, забавно — незадачливый ревнитель в определённые дни упрямо не пользуется стиральной машиной, считая, по-видимому, что между стиркой по технологии позапрошлого века (на реке и со стиральными досками) и нажатием нескольких кнопок на стиральной машине нет никакой разницы. Между тем, если занятие не требует никакого труда и совершенно не отнимает времени, о каком нарушении заповеди может идти речь?», — подчеркнул протоиерей Владимир Долгих.

Он рассказал о случаях, когда необходимо помочь ближнему своим трудом даже в праздник.

«Если ближний нуждается в помощи, возможности ждать до понедельника нет, а мы рядом, то не помочь нельзя. И если я вряд ли стану в воскресенье колоть дрова себе для камина, справедливо считая это грехом, то помочь с колкой дров престарелому соседу, я, как христианин, обязан хоть в воскресенье, хоть в праздник, хоть на Пасху», — призвал священник.

Клирик УПЦ отметил, что самое главное в воскресный и праздничный день — участие в литургии.

«Будучи сердцевиной любого церковного празднования, Литургия исполняет собой праздничный день. И, рассуждая о том, чего нельзя и что можно, очень важно не забывать о том, что нужно. Ведь без участия в Литургии исполнить заповедь о дне субботнем нам не поможет даже полное бездействие. Да и сама заповедь о дне субботнем дана, чтобы „святить его“, а не просто сидеть сложа руки, в ожидании от Бога награды за ничегонеделанье», — заключил протоиерей Владимир Долгих.

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