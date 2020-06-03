Кабмин разрешил бабушкам ходить на улицу, в кафе и рестораны

Главное: С 5 июня в Украине возобновят работу кафе, рестораны и церкви, а люди старше 60 лет смогут перестать соблюдать самоизоляцию.

Детали: Кабинет министров Украины разрешил ресторанам и кафе возобновить работу с 5 июня. Как сообщает LB.ua, в соответствии с решением, принятым на заседании 3 июня, заведения общепита смогут принимать посетителей в помещении при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом, не считая детей до 14 лет.

Кроме того, персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты лица, глаз и рук. Посетители также обязаны надевать маску или респираторы и находиться в них все время, кроме моментов приема пищи.

Как сообщает «Украинская правда», этим же решением Кабмин разрешил:

— проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее полутора метров, и в помещении — при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв м площади здания;

— не соблюдать условия самоизоляции людям, достигшим 60-летнего возраста;

— проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования в отдаленном и дистанционном режиме.

При этом предлагается предусмотреть, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для ослабления противоэпидемических мероприятий в течение 3 дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается вне очереди и принимает решение об отмене некоторых противоэпидемических мероприятий, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

В тему: Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о том, что с 5 июня также возобновится внутреннее авиасообщение. В то же время международные перелеты возобновятся 15 июня.