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СМИ: ВООЗ блокирует инновации и упускает возможности для спасения миллионов жизней, — международные эксперты по табачной политике

СМИ: ВООЗ блокирует инновации и упускает возможности для спасения миллионов жизней, — международные эксперты по табачной политике

Накануне Дня отказа от табака 31 мая многие врачи и медицинские эксперты по всему миру призвали Всемирную организацию здравоохранения пересмотреть свою тупиковую антитабачную стратегию «удорожаний и запретов». Об этом сообщает From-ua.com со ссылкой на «Фокус».

За последние два десятилетия по всей планете были резко повышены акцизы и цены на сигареты. Были введены массовые запреты на курение в ресторанах и других общественных местах. Почти полностью запретили рекламу сигарет в большинстве стран. И в результате таких масштабных запретов и ограничений за период с 2000 по 2018 г. количество курильщиков в мире, по данным ВОЗ, сократилось... лишь на 4%.

По данным ВООЗ, по состоянию на 2018 г. в мире продолжал «дымить» 1 млрд. 337 миллионов курильщиков. Ежегодно от болезней, связанных с курением, в мире умирает более 8 млн. человек.

В то же время, как показывает опыт некоторых развитых стран, есть более разумный и более успешный вариант борьбы с зависимостью — дать курильщикам потенциально менее опасную альтернативу. Например, за 2016-2019 гг. продажи традиционных сигарет в Японии упали в 5 раз.

Как пишут исследователи Медицинского университета Южной Каролины (США) и Университета Оттавы (Канада), причина проста — у японских курильщиков появилась потенциально более безопасная альтернатива. Дело в том, что в 2014-2016 гг. на японский рынок зашли системы нагревания табака. Значительная часть курильщиков перешли на новую продукцию, а часть — использовали ее, чтобы полностью покончить с табачной зависимостью.

«Мы без сомнения знаем, что вейпинг и другие бездымные никотиновые продукты гораздо менее опасны, чем курение. И те, кто переключается на такие товары с обычных сигарет, уже в краткосрочной перспективе наблюдают улучшение своего состояния. Тем не менее, ВОЗ продолжает содействовать прямому запрету или жесткому регулированию таких товаров. Имеет ли смысл запрещать гораздо более безопасный продукт, оставляя широкий доступ к более опасным традиционным сигаретам» — заявил профессор Школы глобального общественного здоровья Университета Нью-Йорка Дэвид Абрамс.

Как пишет УНИАН со ссылкой на официальный сайт генпрокурора одного из штатов США, ВООЗ столкнулась с серьезными проблемами в эффективной реализации политики по снижению заболеваемости рака, болезней сердца и легких.

Генеральный прокурор американского штата Айова Том Миллер, который в свое время помогал Всемирной организации здравоохранения по многим ключевым судебным искам против табачных компаний, заявил, что «ВОЗ забыло о своей миссии и своих целях».

«Похоже, что ВОЗ забыло о своем призвании — спасать жизни и снижать заболеваемость в мире. Нужно быть честным: если есть возможности, внедряя более разумное регулирование, снизить риски для здоровья от основных пагубных привычек, в т.ч. курения, этими возможностями необходимо пользоваться», — уверен генпрокурор Том Миллер.

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