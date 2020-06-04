Президентские выборы в США: Байден впервые обошел Трампа у букмекеров

Главное: Букмекеры впервые назвали фаворитом президентской гонки в США кандидата от демократов Джо Байдена. Он обошел действующего главу государства Дональда Трампа.

Детали: Авторитетная британская букмекерская контора William Hill опубликовала свежие котировки на победителя президентской гонки в США. Выборы главы государства назначены на 3 ноября.

Кандидат от Демократической гонки Джо Байден впервые обошел действующего президента Дональда Трампа: на их победу ставят как 1,95 к 1 и 2,05 к 1 соответственно.

Котировки начали меняться после начала протестов в США.

В тему 3 июня 2020 года у Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление.

2 июня 2020 года сообщалось, что Трамп останется на второй срок.