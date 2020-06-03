Выяснилось, что МВД рассылает протоколы на оплату штрафов на 95% медленнее, чем система фиксирует нарушения

Главное: Первые уведомления о штрафах за превышения скорости, зафиксированные в автоматическом режиме, переданы «Укрпочте» для отправки нарушителям. Параллельно запущено приложение, которое позволяет оперативно отслеживать и оплачивать полученные штрафы прямо со своего смартфона.

Детали: Как сообщает Патрульная полиция Киева на своем канале в Telegram, сегодня, 3 июня, первые 2400 административных постановлений были переданы «Укрпочте» для рассылки адресатам. Ожидается, что вскоре их получат нарушители скоростного режима.

При этом заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий подчеркнул, что «цель установки системы автоматической фиксации — превентивная. Это необходимо для того, чтобы улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на украинских дорогах».

Между тем, как сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, с сегодняшнего дня все автолюбители Украины могут также установить на свои смартфоны мобильное приложение «Штрафы ПДД», которое позволяет не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса.

Как рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, «с помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений». «Не надо ждать пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить ее онлайн», — добавил он, напомнив, что предоставляется при уплате штрафа в течение 10 банковских дней с момента получения постановления предоставляется скидка в 50%.

При этом уточняется, что уведомления по почте будут приходить непосредственно владельцу автомобиля или ответственному пользователю, в то время как приложение позволит оплатить штраф любому человеку, который находился за рулем данного транспортного средства.

Отметим, что с учетом количества нарушений, зафиксированных в первые сутки работы системы автоматической фиксации, количество высланных протоколов едва превышает 4%.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

В итоге за первый день работы системы было выписано без малого 58 тыс. штрафов на сумму в почти 15 млн грн.

На следующий день заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал часть номеров автомобилей, водители которых за последние сутки передвигались со скоростью свыше 170 км,ч. А также показал «рекордсмена» по превышению скорости — им оказался полтавчанин, который разогнал свой Porsche Cayenne до 210 км/ч.