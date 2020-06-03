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Возобновление авиасообщения в Украине: названы конкретные даты

Возобновление авиасообщения в Украине: названы конкретные даты

Главное: Украина возобновляет полеты самолетов. Даты назвало правительство.

Детали: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил даты возобновления авиасообщения. Решение было принято на заседании правительства в среду, 3 июня.

Сообщается, что внутреннее авиасообщение возобновится уже с 5 июня, а международное авиасообщение начнет функционировать уже с 15 июня.

В тему 1 июня 2020 года сообщалось, что в Украине возобновилось движение поездов.

27 мая 2020 года в МОЗ рассказали, когда в Украине возобновится авиасообщение.

Тэги: общество, самолет, транспорт, новости Украины, авиасообщение

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