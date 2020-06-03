В Париже 20 тыс. человек протестовали против полицейского произвола. В Москве — просто 20

Главное: В столице Франции 20 тысяч протестующих устроили массовую акцию протеста против полицейского беспредела, которая закончилась беспорядками. В Москве полиция задержала 20 человек, одиночно протестовавших против убийства подозреваемого в Екатеринбурге.

Детали: В Париже более 20 тысяч человек собрались на демонстрацию памяти темнокожего француза Адамы Траоре, погибшего во время полицейской операции еще в 2016 году. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на местные СМИ, демонстранты собрались у здания суда, несмотря на запрет полиции, которая заявила, что существуют риски социальных волнений и опасности для здоровья от больших скоплений людей из-за пандемии коронавируса.

Через некоторое время группа протестующих установила баррикады вокруг проспекта де Клиши, где расположен суд, а также устроила несколько пожаров из мусора.

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов.

Как утверждается, массовые демонстрации также состоялись в Лионе, Марселе и Лилле.

Между тем, в Москве, как сообщает «Настоящее время», полиция задержала не менее 20 человек, которые проводили одиночные пикеты против полицейского беспредела.

Это произошло после того, как в Екатеринбурге во время спецоперации сотрудники Росгвардии убили мужчину, подозревавшегося в краже нескольких рулонов обоев. В ведомстве объяснили это тем, что подозреваемый «держал в руках направленный в их сторону предмет, внешне похожий на автоматическое оружие».

Отметим, что до последнего времени одиночные пикеты оставались единственной формой протеста, разрешенной в России, однако 29 мая полиция запретила и их под видом борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

В тему: В США пятые сутки продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после убийства афроамериканца Джорджа Флойда белыми полицейскими.

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