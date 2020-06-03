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В Украине начнут штрафовать пешеходов-нарушителей

В Украине начнут штрафовать пешеходов-нарушителей

Главное: Для пешеходов, нарушающих ПДД, в Украине вводят штрафы. Их размер установила Верховная Рада.

Детали: В среду, 3 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2697, которым в Украине хотят ввести штрафы для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.

Документ поддержали 277 «слуг народа». Сейчас он ушел на доработку в парламентский комитет.

Парламентарии предлагают штрафовать на 51-255 гривен, если пешеход «не повинуется сигналам регулирования дорожного движения, переходит дорогу в неустановленном месте или же непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, а также не выполняют другие ПДД».

Штраф может вырасти до 510 гривен, если все это совершается в состоянии алкогольного опьянения (сегодня за такое штрафую всего на 136 гривен).

Наконец, с 170 гривен до 680 вырастит штраф, если пешеход создал аварийную обстановку на дороге.

В тему 2 июня 2020 года стало известно, что за первый день работы системы видеофиксации полиция выписала штрафов на почти 15 миллионо гривен.

1 июня 2020 года стало известно, кто оказался первой «жертвой» системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Тэги: полиция, штраф, общество, ПДД, пешеход, новости Украины

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