В Украине начнут штрафовать пешеходов-нарушителей

Главное: Для пешеходов, нарушающих ПДД, в Украине вводят штрафы. Их размер установила Верховная Рада.

Детали: В среду, 3 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2697, которым в Украине хотят ввести штрафы для пешеходов, нарушающих правила дорожного движения.

Документ поддержали 277 «слуг народа». Сейчас он ушел на доработку в парламентский комитет.

Парламентарии предлагают штрафовать на 51-255 гривен, если пешеход «не повинуется сигналам регулирования дорожного движения, переходит дорогу в неустановленном месте или же непосредственно перед транспортными средствами, которые приближаются, а также не выполняют другие ПДД».

Штраф может вырасти до 510 гривен, если все это совершается в состоянии алкогольного опьянения (сегодня за такое штрафую всего на 136 гривен).

Наконец, с 170 гривен до 680 вырастит штраф, если пешеход создал аварийную обстановку на дороге.

В тему 2 июня 2020 года стало известно, что за первый день работы системы видеофиксации полиция выписала штрафов на почти 15 миллионо гривен.

1 июня 2020 года стало известно, кто оказался первой «жертвой» системы автоматической фиксации нарушений ПДД.