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Украинским детям хотят разрешить… менять отчество

Украинским детям хотят разрешить… менять отчество

Главное: В Украине разрешат менять отчество с 14 лет. Вопросом занята Верховная Рада.

Детали: В среду, 3 июня, Верховная Рада поддержала в первом чтении (247 голосов) законопроект №2450, который позволит украинским детям менять отчество уже с 14 лет.

Парламентарии говорят, что нынешний запрет делать это был признан нарушением Конвенции о защите прав человека.

Сейчас изменить отчество можно лишь тогда, когда отец ребенка изменил свое имя или если сведения о нем как об отце исключили из актовой записи о его рождении.

Новым же законом «слуги народа» хотят разрешать менять отчество с 16 лет самостоятельно, а с 14 лет – с согласия родителей или опекуна.

Отмечается, что «если один из родителей будет против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд».

В тему 15 мая 2020 года сообщалось, что паспорта украинцев слили в сеть: кто может остаться без денег и зачем это мошенникам.

6 мая 2020 года стало известно, когда в Украине введут «паспорта здоровья».

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, паспорт, дети, отчество, новости Украины

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