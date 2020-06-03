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Ученые поведали, где на нашей планете самый чистый воздух

Ученые поведали, где на нашей планете самый чистый воздух

Главное: Ученые назвали место на Земле, где самый чистый воздух. Это так называемый Южный океан.

Детали: Ученые из университета штата Колорадо в США и специалисты из Австралии узнали, где на нашей планете самый чистый воздух. Их цитирует издание Proceedings of the Natural Academy of Sciences.

Как оказалось, это место – так называемый Южный океан. Это совокупность вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, которые омывают Антарктиду.

Эксперты говорят, что здешний воздух «практически не испытал на себе влияния аэрозольных загрязнений и пыли с континентов».

Для своих исследований ученые выплыли из Тасмании и доплыли до Антарктиды, исследуя по пути следования воздух.

Исследователи анализировали бактерий, сканирование ДНК которых давало знать, попадали ли они в окружающую среду непосредственно из океана.

Ученые говорят: «Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Южный океан сегодня это один из немногих регионов, на которых антропогенная деятельность почти не повлияла».

В тему 12 мая 2020 года ученые заявили, что за триста лет уровень мирового океана поднимется на 5,6 метра.

24 февраля 2020 года сообщалось, что популярный испанский курорт накрыла песчаная буря космических масштабов.

Тэги: ученые, воздух, Антарктида, экология, океан

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