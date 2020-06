Ученые поведали, где на нашей планете самый чистый воздух

Главное: Ученые назвали место на Земле, где самый чистый воздух. Это так называемый Южный океан.

Детали: Ученые из университета штата Колорадо в США и специалисты из Австралии узнали, где на нашей планете самый чистый воздух. Их цитирует издание Proceedings of the Natural Academy of Sciences.

Как оказалось, это место – так называемый Южный океан. Это совокупность вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, которые омывают Антарктиду.

Эксперты говорят, что здешний воздух «практически не испытал на себе влияния аэрозольных загрязнений и пыли с континентов».

Для своих исследований ученые выплыли из Тасмании и доплыли до Антарктиды, исследуя по пути следования воздух.

Исследователи анализировали бактерий, сканирование ДНК которых давало знать, попадали ли они в окружающую среду непосредственно из океана.

Ученые говорят: «Антарктида изолирована от распространения бактерий с южных континентов. Южный океан сегодня это один из немногих регионов, на которых антропогенная деятельность почти не повлияла».

