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Представители УПЦ приняли участие во встрече ВСЦиРО с премьер-министром

Представители УПЦ приняли участие во встрече ВСЦиРО с премьер-министром

Главное: Представители УПЦ в составе ВСЦиРО встретились с премьер-министром и предложили пути ослабления карантина для религиозных организаций.

Детали: Викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) принял участие во встрече Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, епископа Виктора сопровождал заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

«Главной темой встречи было обсуждение вопроса о поэтапном выхода церквей и религиозных организаций по карантину. Представители конфессий и религиозных организаций выразили премьер-министру свои предложения по этому поводу», — сообщили в отделе внешних церковных связей УПЦ.

Было отмечено, что диалог между руководством Правительства и религиозным сообществом состоялся и будет иметь продолжение в формате взаимодействия Совета Церквей с профильными министерствами.

«Премьер-министр выразил готовность к дальнейшему регулярному сотрудничеству с ВРЦиРО, а также дал понять, что в ближайшее время могут выйти дополнительные постановления правительства по ослаблению карантина для церквей и религиозных организаций, в связи с чем будет возможность посещения храмов большим количеством людей при соблюдении санитарных норм», — отметили в отделе внешних церковных связей УПЦ.

Помимо Дениса Шмыгаля во встрече приняли участие и министр соцполитики Марина Лазебная, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, и.о. министра культуры Светлана Фоменко, а также министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Члены ВСЦиРО также предложили правительству пути ослабления карантина для религиозных организаций, а также попросили власти упростить оформление гуманитарной помощи, обсудили вопросы семейной политики, роли Церквей в привлечении инвестиций в Украину и некоторые другие вопросы.

В тему: 03.06.2020 митрополит Антоний объяснил, почему Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины.

Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

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