«Давай, неси противогаз»: жертва изнасилования в Кагарлыке впервые рассказала о случившемся

Главное: Жертва изнасилования в Кагарлыке рассказала, что другие полицейские, находившиеся в отделении, были свидетелями издевательств, но ничего не предпринимали. По данным адвоката, ранее на этих полицейских был написан десяток заявлений с обвинениями в насилии.

Детали: 26-летняя жертва издевательств в полицейском участке Кагарлыка впервые публично рассказала, как все происходило. Как сообщает Цензор.НЕТ, в эфире одного из телеканалов она сообщила, что «допрос» в деле о краже товаров из одного из местных магазинов происходил на втором этаже. Правоохранители с самого начала стали давить на свидетельницу, требуя признательных показаний.

После того как она заявила, что не знает, о чем идет речь, один полицейский приказал другому принести противогаз. «Там полицейскому говорит: „Давай, неси противогаз“. Двери открыты были. И там их много сидело, по кабинетам: там тот, там тот. И все же слышали, и никто не выходил», — рассказала пострадавшая.

Одев противогаз, дознаватели начали перекрывать женщине воздух, а потом избивать. После этого они приковали ее наручниками к батарее в коридоре и пошли употреблять спиртное. Когда они вернулись, то один из них изнасиловал ее в кабинете в то время как другой сел за компьютер.

Между тем, как сообщил накануне на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем, на данных полицейских прежде уже было написано более десяти заявлений о насилии от разных людей. «Если бы Департамент внутренней безопасности выполнял свои функции — события с изнасилованием можно было бы избежать. Но этот Департамент фактически не работает. Поскольку осталась клановая привычка: свои прикрывают своих», — написал юрист, подчеркнув, что в это деле должно быть однозначно больше подозреваемых.

В тему: 25 мая 2020 года в Кагарлыке Киевской области были задержаны двое полицейских по подозрению в жестоком избиении и изнасиловании женщины 1994 г. р. В итоге было расформировано их подразделение.