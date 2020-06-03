Трудно переоценить роль армянской общины в укреплении отношений Киева и Еревана, — депутат парламента Армении

«Объединяя армянские общины Украины от востока до запада и принимая широкое участие в общественно- культурной жизни страны, Союз Армян Украины являет собой пример высокоорганизованного и ответственного национального общественного объединения» — отметила в интервью AnalitikaUA.net депутат Национального собрания, член парламентской группы дружбы Армения – Украина Ануш Беглоян.

«С момента своего основания и до сегодняшнего дня Союз Армян Украины организует армянские общины на осуществление социально — значимых программ, имеющих целью развитие и благополучие Украины — страны, ставшей для проживающих там армян родным домом. Вместе с тем, способствуя сохранению национальной идентичности и сознания своей национальной принадлежности армянами Украины, Союз Армян Украины способствует сохранению армянской культуры и истории, повышая информированность общества о вкладе армян в процветание Украины со времен средневековья до наших дней. Таким образом роль армянской общины Украины как связующего звена в укреплении дружественных отношений между двумя народами и двумя государствами невозможно переоценить», – подчеркнула Ануш Беглоян.

Ранее сообщалось, что с 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития Союза армян Украины. Глава САУ Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.