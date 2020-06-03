«Маски раздражают»: израильский профессор сделал резонансное заявление

Главное: Израильский профессор Давид Лурье выступил против ношения масок на улице во время пандемии коронавируса. Медик пояснил свою позицию.

Детали: Известный израильский медик, глава отделения больницы «Хадасса Эйн Керем» профессор Давид Лурье выступил против ношения масок на улице во время пандемии коронавируса. Его цитирую российские СМИ.

Врач сказал: «Мы знаем, что маски предотвращают распространение инфекции, но это актуально, когда есть близкий контакт: в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными. Когда человек просто идет на улицу и на него никто не чихает в обозримом пространстве, то нет в этом особого смысла в медицинском плане».

Медик говорит: «Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идёшь по улице, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет».

Профессор напоминает: «Коронавирус попадает к человеку от других людей на расстоянии меньше двух метров, при совместном проведении времени. Когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Ветром его не принесет».

Израильский специалист говорит: «Мы не знаем реально ни о каком вреде, которое ношение маски может принести. Воздух выходит наружу и входит в маску, он фильтруется. Какого-то вреда теоретического он ни легким ни сердцу принести не может. Мы, хирурги, надеваем маску на девятичасовую операцию и никакого вреда и никаких хронических болезней не развивается, мы, по крайней мере, не знаем об этом».

При этом он заявил, что «маски вызывают психологический дискомфорт».

Специалист говорит: «Маски раздражают, они чешутся и колются, в них неприятно, они отвлекают. Есть дискомфорт. Он не связан со здоровьем, а с настроением и самочувствием. Есть баланс между тем, насколько это важно и насколько это мешает. Если в жару на улице это сильно мешает, а реальной опасности вокруг нет, то тогда можно действительно маски отменять. Если это не причиняет дискомфорта, а реальная опасность существует, то нужно носить».

В тему 1 июня 2020 года сообщалось, что глава Армении и его семья заразились коронавирусом.

1 июня 2020 года стало известно, что известная российская юмористка заболела коронавирусом.