Вслед за «Киевстаром» и «Водафоном» перебои на линии начались у еще одного крупного провайдера

Главное: Перебои с доступом к интернету за последние три дня в компании «Воля» объясняют массированной хакерской атакой с десятков тысяч ай-пи-адресов.

Детали: Известный интернет-провайдер «Воля» заявляет о хакерской атаке, которой подвергается его инфраструктура в Харькове, начиная с 31 мая. Как сообщили в пресс-службе компании, сначала атаки совершались только на абонентские подсистемы, но со временем перекинулись на телекоммуникационную инфраструктуру. «В результате больше 100 тысяч абонентов ощутили проблемы в пользовании интернетом, IPTV, мультиэкранной платформой и цифровым телевидением», — утверждают в компании.

В результате массированной DdoS-атаки через UDP-флуд объемом более 200 Гб на протяжении 12 минут 31 мая и 45 минут 1 июня имело место полное отсутствие доступа к сервисам. Также была зафиксирована атака на веб-сайт компании, но ее удалось нейтрализовать.

Как утверждают специалисты «Воли», DDoS атаки были хорошо организованы и происходили с десятков тысяч различных IP-адресов из США, Малайзии, Тайваня и Вьетнама.

В тему: 21 мая 2020 года произошел масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар», из-за чего многие абоненты не могли пользоваться мобильным интернетом. По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии.

29 мая о масштабном сбое в работе объявил другой крупный мобильный оператор — Vodafone Ukraine. При этом абоненты могли пользоваться интернетом, но не могли позвонить или принять звонки. В компании не объяснили причину сбоя.