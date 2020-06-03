Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Вслед за «Киевстаром» и «Водафоном» перебои на линии начались у еще одного крупного провайдера

Вслед за «Киевстаром» и «Водафоном» перебои на линии начались у еще одного крупного провайдера

Главное: Перебои с доступом к интернету за последние три дня в компании «Воля» объясняют массированной хакерской атакой с десятков тысяч ай-пи-адресов.

Детали: Известный интернет-провайдер «Воля» заявляет о хакерской атаке, которой подвергается его инфраструктура в Харькове, начиная с 31 мая. Как сообщили в пресс-службе компании, сначала атаки совершались только на абонентские подсистемы, но со временем перекинулись на телекоммуникационную инфраструктуру. «В результате больше 100 тысяч абонентов ощутили проблемы в пользовании интернетом, IPTV, мультиэкранной платформой и цифровым телевидением», — утверждают в компании.

В результате массированной DdoS-атаки через UDP-флуд объемом более 200 Гб на протяжении 12 минут 31 мая и 45 минут 1 июня имело место полное отсутствие доступа к сервисам. Также была зафиксирована атака на веб-сайт компании, но ее удалось нейтрализовать.

Как утверждают специалисты «Воли», DDoS атаки были хорошо организованы и происходили с десятков тысяч различных IP-адресов из США, Малайзии, Тайваня и Вьетнама.

В тему: 21 мая 2020 года произошел масштабный сбой у мобильного оператора «Киевстар», из-за чего многие абоненты не могли пользоваться мобильным интернетом. По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии.

29 мая о масштабном сбое в работе объявил другой крупный мобильный оператор — Vodafone Ukraine. При этом абоненты могли пользоваться интернетом, но не могли позвонить или принять звонки. В компании не объяснили причину сбоя.

Тэги: Интернет, хакер, DDoS, Киевстар, криминал, атака, Воля, Vodafone, технологии, новости Украины

Комментарии

Статьи

01.06.20 12:05

Украина, США и «пушка Деркача»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.06.20 08:34

«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Антифа, Сорос и карантин. Кто раздувает хаос в США?
02.06.20 17:09

Антифа, Сорос и карантин. Кто раздувает хаос в США?

Автор: Страна

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости
03.06.20 10:41
750
Последние новости
03.06.20 12:03

Представители УПЦ приняли участие во встрече ВСЦиРО и премьер-министра
03.06.20 12:00

У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
03.06.20 11:53

Трудно переоценить роль армянской общины в укреплении отношений Киева и Еревана, — депутат парламента Армении
03.06.20 11:41

Вслед за «Киевстаром» и «Водафоном» перебои на линии начались у еще одного крупного провайдера
03.06.20 11:27

Нефть подорожала до максимума за три месяца
03.06.20 10:41

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости
03.06.20 10:26

Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Фото и Видео
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
У Трампа признали, что расизм в США – институциональное явление
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
«Слуга народа» в грубой форме ополчился на Авакова
«Слуга народа» в грубой форме ополчился на Авакова
Как оказалось, самый старый мужчина нашей планеты живет в Румынии
Как оказалось, самый старый мужчина нашей планеты живет в Румынии
fraza.ua
Новости блогосферы
02.06.20 19:58

«Шахтер» – «Динамо»: мысли после матча
02.06.20 18:24

Трамп останется на второй срок
02.06.20 17:25

Никаких протестов в США не существует, как нет и никаких негров
02.06.20 16:29

Кремлевские фашисты и Лукашенко: в чем разница?

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.