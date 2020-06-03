Нефть подорожала до максимума за три месяца

Главное: Цены на нефть выросли. Они достигли мартовских показателей.

Детали: Цена нефти на биржах достигла максимума за три месяца – с 6 марта. Об этом свидетельствуют котировки торгов в среду, 3 июня.

Так, августовские фьючерсы Brent «подросли» на 1,14% до 40,08 доллара за баррель.

В свою очередь июльские фьючерсы WTI подорожали на 1,96%, до 37,53 доллара за баррель.

Оживление торгов связано с желанием членов ОПЕК+ продлить сокращение добычи «черного золота» до конца лета и даже начала осени.

Ранее в апреле была достигнута договоренность о снижении объемов «выкачки» нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне, на 7,7 миллиона баррелей во втором полугодии, а также на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

В тему 6 мая 2020 года сообщалось, что цены на нефть продолжают резво повышаться.

5 мая 2020 года цены на нефть вновь рванули вверх.