Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости

Главное: За сутки работы системы фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения было зафиксировано более 40 автомобилей, двигавшихся со скоростью свыше 170 км/ч. Самым же быстрым оказался водитель на Porsche Cayenne, разогнавшийся до скорости 210 км/ч. Всем им выписали штраф в 510 грн.

Детали: Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал часть номеров автомобилей, водители которых за последние сутки передвигались со скоростью свыше 170 км,ч. Такие действия на своей странице в Facebook он объяснил желанием предупредить «потенциальных дорожных убийц» пока им не пришли письма со штрафами.

«Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его машины — спросите его — это не ты ли, дорогой, проехал 2 го июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих? И если это были Вы, то тогда ждите, скоро к Вам прийдет письмо со штрафом», — написал чиновник, приложив соответствующий список.

В нем чуть более 40 номеров из разных регионов Украины.

Скриншот сообщения Антона Геращенко на Facebook

Список злостных нарушителей скоростного режима в Украине за 2 июня, опубликованный А.Геращенко в Facebook

Список злостных нарушителей скоростного режима в Украине за 2 июня, опубликованный А.Геращенко в Facebook

Геращенко также опубликовал фотографию антирекордсмена по нарушению скоростного режима. Им оказался водитель из Полтавы, который 2 июня на трассе Киев — Харьков разогнался на своем Porsche Cayenne до скорости 210 км/ч. «Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть и не один», — написал замминистра.

Фото злостного нарушителя скоростного режима за 2 июня, опубликованное А.Геращенко в Facebook

Еще один антирекорд принадлежит автомобилю с номером ХХ7799ХХ, водитель которого превысил скорость 11 раз за один день.

Скриншот сообщения Антона Геращенко в Facebook

При этом один из комментаторов обратил внимание на то, что подобная инициатива МВД может вызвать своего рода «соревнование» на самую высокую скорость среди владельцев элитных авто.

Скриншот комментария под постом А.Геращенко в Facebook

Отметим, что штраф за превышение скорости свыше 50 км/ч в Украине составляет 510 грн. Минимальная же стоимость нового Porsche Cayenne у официальных дилеров достигает 2,4 млн грн.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

В итоге за первый день работы системы было выписано без малого 58 тыс. штрафов на сумму в почти 15 млн грн. Тогда же был зафиксирован первый скоростной «рекорд» — его поставил Mercedes, двигавшийся со скоростью 208 км/ч.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, штраф, ПДД, нарушение, криминал, скорость, Porsche Cayenne, Антон Геращенко, авто, новости Украины

Комментарии

Статьи

01.06.20 12:05

Украина, США и «пушка Деркача»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.06.20 08:34

«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Антифа, Сорос и карантин. Кто раздувает хаос в США?
02.06.20 17:09

Антифа, Сорос и карантин. Кто раздувает хаос в США?

Автор: Страна

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости
03.06.20 10:41
171
Последние новости
03.06.20 10:41

«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости
03.06.20 10:26

Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
03.06.20 10:20

В пятницу украинцы увидят полутеневое затмение Луны
03.06.20 09:48

Смертность от коронавируса в Бразилии продолжает зашкаливать: обновлен новый жуткий рекорд
03.06.20 09:36

С сегодняшнего дня в Украине появилась еще одна новая монета
03.06.20 07:16

Ученые назвали «народный» метод в борьбе с диабетом
03.06.20 03:40

3 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
Фото и Видео
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Митрополит Антоний: Церковь не может быть «шестеренкой» государственной машины
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
«Слуга народа» в грубой форме ополчился на Авакова
«Слуга народа» в грубой форме ополчился на Авакова
Как оказалось, самый старый мужчина нашей планеты живет в Румынии
Как оказалось, самый старый мужчина нашей планеты живет в Румынии
В Одессе за полдня произошло две перестрелки. Есть раненые
В Одессе за полдня произошло две перестрелки. Есть раненые
fraza.ua
Новости блогосферы
02.06.20 19:58

«Шахтер» – «Динамо»: мысли после матча
02.06.20 18:24

Трамп останется на второй срок
02.06.20 17:25

Никаких протестов в США не существует, как нет и никаких негров
02.06.20 16:29

Кремлевские фашисты и Лукашенко: в чем разница?

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.