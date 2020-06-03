«Сейчас начнутся соревнования»: в МВД показали «рекордсмена» по превышению скорости

Главное: За сутки работы системы фото и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения было зафиксировано более 40 автомобилей, двигавшихся со скоростью свыше 170 км/ч. Самым же быстрым оказался водитель на Porsche Cayenne, разогнавшийся до скорости 210 км/ч. Всем им выписали штраф в 510 грн.

Детали: Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал часть номеров автомобилей, водители которых за последние сутки передвигались со скоростью свыше 170 км,ч. Такие действия на своей странице в Facebook он объяснил желанием предупредить «потенциальных дорожных убийц» пока им не пришли письма со штрафами.

«Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его машины — спросите его — это не ты ли, дорогой, проехал 2 го июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих? И если это были Вы, то тогда ждите, скоро к Вам прийдет письмо со штрафом», — написал чиновник, приложив соответствующий список.

В нем чуть более 40 номеров из разных регионов Украины.

Геращенко также опубликовал фотографию антирекордсмена по нарушению скоростного режима. Им оказался водитель из Полтавы, который 2 июня на трассе Киев — Харьков разогнался на своем Porsche Cayenne до скорости 210 км/ч. «Заслуженный штраф в 510 гривен будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть и не один», — написал замминистра.

Еще один антирекорд принадлежит автомобилю с номером ХХ7799ХХ, водитель которого превысил скорость 11 раз за один день.

При этом один из комментаторов обратил внимание на то, что подобная инициатива МВД может вызвать своего рода «соревнование» на самую высокую скорость среди владельцев элитных авто.

Отметим, что штраф за превышение скорости свыше 50 км/ч в Украине составляет 510 грн. Минимальная же стоимость нового Porsche Cayenne у официальных дилеров достигает 2,4 млн грн.

В тему: 1 июня 2020 года в Киеве начала работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За первые же 8 минут ее работы было зафиксировано 262 нарушения при том, что на данный момент она фиксирует лишь превышение скорости. Первым же официальным нарушителем оказалась женщина на автомобиле Audi Q7, ехавшая со скоростью 75 км/ч.

В итоге за первый день работы системы было выписано без малого 58 тыс. штрафов на сумму в почти 15 млн грн. Тогда же был зафиксирован первый скоростной «рекорд» — его поставил Mercedes, двигавшийся со скоростью 208 км/ч.