В пятницу украинцы увидят полутеневое затмение Луны

Главное: В пятницу, 5 июня, украинцы увидят затмение Луны. Небесное явление начнется в 20-45 по киевскому времени.

Детали: В ближайшую пятницу, 5 июня, жители Украины смогут увидеть полутеневое затмение Луны: астрономы говорят, что начнется оно в 20-45 по киевскому времени, пик будет достигнут в 22-24, а завершится явление в 4 минуты после полуночи, уже в субботу, 6 июня.

В этот же день ожидается полнолуние, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии людей.

Во время своего затмения спутник Земли слегка потемнеет.

Кроме украинцев явление увидят в Европе, России, Азии, Африке, Австралии и Южной Америке.

В тему 29 мая 2020 года стало известно, когда украинцы увидят затмение Венеры.

17 июля 2019 года украинцы смогли насладиться частичным лунным затмением.