Смертность от коронавируса в Бразилии продолжает зашкаливать: обновлен новый жуткий рекорд

Главное: Всего за сутки от коронавируса в Бразилии скончались 1 262 человека. Это новый суточный рекорд смертности от заразы.

Детали: В Бразилии был установлен новый рекорд смертности от коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 3 июня, сообщают власти страны.

Всего за сутки жертвами заразы стали 1 262 человека, а общее число жертв выросло до 31 199 человек.

С начала пандемии коронавирусом в Бразилии заразились 555 383 человека, при этом 28 936 людей заболели за последние сутки.

В тему 20 мая 2020 года сообщалось, что в Бразилии гробы с умершими от коронавируса уже закапывают штабелями.

5 мая 2020 года стало известно, как мафия приспосабливается к «коронавирусным» условиям жизни.