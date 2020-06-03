С сегодняшнего дня в Украине появилась еще одна новая монета

Главное: С сегодняшнего дня НБУ ввел в обращение 10-гривенные монеты. Ожидается, что они постепенно полностью заменят соответствующие банкноты.

Детали: Национальный банк Украины с 3 июня начал вводить в обращение монеты номиналом в 10 гривен. Как сообщает пресс-служба регулятора, диаметр диаметр монеты составляет 23,5 мм, вес — 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Как утверждается, она имеет больший диаметр и ребро со специальным крупным рифлением, что позволит гражданам легко отличать ее от монет других номиналов.

На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы. На аверсе — номинал в обрамлении древнерусского орнамента.

Ожидается, что на первом в обращение будут введены около 5 млн 10-гривневых монет. При этом гражданам не нужно специально обменивать банкноты на монеты. Рассчитываться одновременно новыми и старыми денежными знаками можно будет неограниченный период времени.

В НБУ обратили внимание на то, что введение 10-гривневых монет завершает процесс оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, которое продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

В тему: В марте 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

В середине 2019 года НБУ анонсировал введение в оборот купюры номиналом 1000 гривен.

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали принимать во время расчетов за товары и услуги, а Национальный банк Украины начал изымать эти монеты из наличного оборота.

С 20 декабря 2019 года Национальный банк Украины ввел в оборот монеты номиналом 5 гривен, начав процесс изъятия соответствующих купюр.