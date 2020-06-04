4 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

Сегодня, 4 июня – 156-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 22 мая юлианского календаря.

Восход Солнца в Украине 4 июня будет в 04:50:58, заход в 21:04:31. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 13 минут.

4 июня возраст Луны (количество дней - по 24 часа - прошедших с момента последнего новолуния) – 12.77. Луна сегодня будет прибывающая. Процент освещенности Луны - 95.6%. Заход Луны будет в 04:13:25.

Какой церковный православный праздник отмечается 4 июня

Сегодня, 4 июня, православные чтят:

- память мученика Василиска (ок. 308 г.);

мученик Василиск

- память мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского (1015 г.);

- память праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540 г.);

- память святых отцов II Вселенского Собора (381 г.);

- священномученика Михаила Борисова, пресвитера (1942 г.).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 4 июня

4 июня на международном уровне отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии. Этот памятный день отмечают ежегодно начиная с 1983 года.

В США 4 июня - День Семьи и День медицинских работников.

Кроме того, 4 июня это День государственных символов в Казахстане, День государственного флага в Эстонии, День Оборонительных сил в Финляндии и День независимости в государстве Тонга.

Также 4 июня отмечается День поминовения в Киргизии, День банковского работника в Молдове и День крановщика (День машиниста крана) в России.

Есть еще несколько необычных, смешных и курьезных праздников, которые отмечают 4 июня:

- День старой девы;

- День обнимашек со своим котом (в США);

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 4 июня

4 июня отмечается День Хозяйственных Судов Украины. Именно 4 июня 1991 года Верховным Советом Украины был принят Закон «Об арбитражном суде», а уже 6 ноября 1991 года утвержден новый арбитражный процессуальный кодекс Украины, вступивший в силу 1 марта 1992 года.

Знаменитые исторические события в мире и Украине 4 июня

4 июня 1716 года в Луизиану (Северная Америка) впервые привезли африканских рабов. Символично, что именно сейчас, в июне 2020 года, в США и по всему мира развернулась волна протестов против расовой дискриминации.

4 июня 1741 года русская экспедиция Витуса Беринга отправилась с Камчатки в сторону Аляски.

4 июня 1800 года в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.

4 июня 1817 года правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.

4 июня 1896 года испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.

4 июня 1917 года в Колумбийском университете (г. Нью-Йорк) впервые вручили Пулитцеровскую премию. Она была учреждённа согласно завещанию «отца новой журналистики» Джозефа Пулитцера.

4 июня 1922 года – день рождения знаменитого журнала «Крокодил».

4 июня 1925 года был основан автомобильный концерн «Крайслер».

4 июня 1969 года в Израиле принят закон, согласно которому национальная валюта должна называться шекелем.

4 июня 1972 года поэт Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать.

4 июня 1989 года - день подавления студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

4 июня 2010 года состоялся первый запуск ракеты-носителя «Фэлкон-9» с мыса Канаверал.

Народные приметы, традиции и праздники 4 июня

4 июня в народе отмечается день Василиска. Так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Еще иногда его изображали и в виде дракона.

Накануне предполагаемого рождения монстра, 4 июня, все найденные в курятнике яйца варили вкрутую.

В день Василиска люди старались не заниматься никакими делами. Ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки.

У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку. Если венок вдруг тонул — это предвещало несчастье.

Массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.

Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья. Если на Василиска соловей поет всю ночь, то день, как считалось, будет погожий.

Именинники 4 июня

Сегодня празднуют свои именины:

- Василиск,

- Иоанн - Владимир,

- Иаков,

- Михаил.