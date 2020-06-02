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Запорожский митрополит объяснил свою позицию относительно споров по поводу возможности передачи COVID -19 через Причастие

Запорожский митрополит объяснил свою позицию относительно споров по поводу возможности передачи COVID -19 через Причастие

Главное: Пандемия коронавируса показала неверие некоторых богословов, которые утверждают, что через Причастие можно заразиться. Об этом рассказал митрополит УПЦ Лука.

Детали: Утверждение некоторых богословов, что якобы через Причастие можно заразиться и заболеть, противоречит самой сути христианства.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Утверждать, что Тело и Кровь Христа могут стать источником болезни и причиной смерти, равнозначно утверждению того, что Бога не существует. Потому что в этом случае во время литургии я пью обычное вино и вкушаю обычный хлеб, и это может доказать любая научная экспертиза. Тогда и Евангельский Иисус — это обычный человек, а Церковь — социальный институт. Тогда нет никакого Бога, нет души, нет чудес, нет ничего, что выходит за границы нашей обыденности. Но я-то знаю точно, что Бог есть, и главным Его чудом является мир, в котором я живу, и бесценный дар жизни, ниспосланный всем нам», — сказал митрополит Лука.

Он объяснил, почему Причастие — «во исцеление души и тела».

«Я знаю точно, что Христос — это Бог, ставший человеком. Я ни капли не сомневаюсь в том, что во время литургии под видом Хлеба и Вина я вкушаю Тело и Кровь Христа И действия этого вещества отражаются во мне не его физико-химическими показателями, а творческой Энергией Бога, которой содержится весь тварный мир. Это Кровь и Тело моего Спасителя, к Которому при Его жизни на земле не могла прикоснуться никакая болезнь, несмотря на то, что Его окружали сотни больных и прокаженных людей», — подчеркнул владыка.

По его словам, есть много примеров «из жизни и из истории Церкви, как после Причастия люди исцелялись».

Архиерей отметил, что пандемия коронавируса показала малодушие и неверие некоторых богословов.

«Живая вода не может смешаться с мертвой, не перестав быть живой. БогОсловы (без первых трех букв), которые считают, что от Причастия можно заразиться, по сути, утверждают то, что мы причащаемся не Тела и Крови Воскресшего Господа, а обычного хлеба и вина. И на этом утверждении, я думаю, можно было бы прекратить всякую дискуссию по этому поводу и разойтись каждому в свою сторону. Как на Страшном суде — одним направо, а другим налево. Потому что только „верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем“ (Ин. 3:36)», — заключил митрополит Лука.

В тему: 01.06.2020 сербский епископ объяснил, какой урок можно извлечь из пандемии.

Тэги: новости православия, Митрополит Лука, коронавирус, причастие

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