Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Ученые назвали «народный» метод в борьбе с диабетом

Ученые назвали «народный» метод в борьбе с диабетом

Главное: Ученые назвали продукт, который снижает риск диабета второго типа. Речь идет о цельнозерновых крупах.

Детали: Цельнозерновые крупы снижает вероятность диабета второго типа. Об этом сообщили ученые из университета Эразма Роттердамского в Голландии и школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете в США, которых цитирует издание EurekAlert.

В ходе исследования был проведен анализ того, как питаются около двухсот тысяч сотрудников системы здравоохранения в США. Отмечается, что двенадцать тысяч из них заболели диабетом второго типа.

Эксперты говорят, что «риск снижается, когда в нашем рационе место насыщенных жирных кислот, моно-и полиненасыщенных жиров, животного и растительного белка оказываются качественные медленные углеводы».

Как говорят ученые, в список таких продуктов можно включить не только цельнозерновые крупы, но также овощи и фрукты, а также продукты с высоким содержанием клетчатки.

Специалисты говорят, что такие продукрыт «обладают низким гликемическим индексом, из-за чего при употреблении таких продуктов организм производит меньше инсулина, что позволяет избежать резкого повышения уровня сахара в крови».

Также отмечается, что «риск развития диабета снижается и при замене быстрых углеводов насыщенными жирами».

В тему 20 апреля 2020 года сообщалось, что ученые научились проникать в сны и моделировать их.

15 апреля 2020 года были названы препараты, которые помогают при тяжелой пневмонии.

Тэги: ученые, здоровье, диабет, питание

Комментарии

Статьи

01.06.20 12:05

Украина, США и «пушка Деркача»

Автор: Андрей Ганжа

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
01.06.20 08:34

«Динамо» против «Шахтера»: поражение, которого... ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Антифа, Сорос и карантин. Кто раздувает хаос в США?
02.06.20 17:09

Антифа, Сорос и карантин. Кто раздувает хаос в США?

Автор: Страна

Выбор редакции
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

3 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира

3 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
03.06.20 03:40
895
Последние новости
03.06.20 07:16

Ученые назвали «народный» метод в борьбе с диабетом
03.06.20 03:40

3 июня 2020 – какой сегодня церковный и светский праздник, народные приметы, именинники, этот день в истории Украины и мира
02.06.20 21:26

Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
02.06.20 20:49

Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
02.06.20 19:28

В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
02.06.20 19:00

Главные новости за 2 июня 2020 года
02.06.20 17:35

Запорожский митрополит объяснил свою позицию относительно споров по поводу возможности передачи COVID -19 через Причастие
Фото и Видео
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Певица Цибульская зачем-то сняла трусы и выложила видео в Instagram
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
Все против всех: американцы все чаще открывают огонь друг по другу
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
В Северной Америке сварили немного странное пиво в честь легендарного украинского футболиста
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Появилось видео, как на Тайване Tesla на автопилоте врезалась в фуру
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
Жители одного из сел под Киевом увидели первый летний снег
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
В Луганской области мать посадила свою дочь на цепь
«Слуга народа» в грубой форме ополчился на Авакова
«Слуга народа» в грубой форме ополчился на Авакова
Как оказалось, самый старый мужчина нашей планеты живет в Румынии
Как оказалось, самый старый мужчина нашей планеты живет в Румынии
В Одессе за полдня произошло две перестрелки. Есть раненые
В Одессе за полдня произошло две перестрелки. Есть раненые
Катя Осадчая обнажила верхнюю часть тела, отметив таким образом начало лета
Катя Осадчая обнажила верхнюю часть тела, отметив таким образом начало лета
fraza.ua
Новости блогосферы
02.06.20 19:58

«Шахтер» – «Динамо»: мысли после матча
02.06.20 18:24

Трамп останется на второй срок
02.06.20 17:25

Никаких протестов в США не существует, как нет и никаких негров
02.06.20 16:29

Кремлевские фашисты и Лукашенко: в чем разница?

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.