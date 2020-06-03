Ученые назвали «народный» метод в борьбе с диабетом

Главное: Ученые назвали продукт, который снижает риск диабета второго типа. Речь идет о цельнозерновых крупах.

Детали: Цельнозерновые крупы снижает вероятность диабета второго типа. Об этом сообщили ученые из университета Эразма Роттердамского в Голландии и школы общественного здравоохранения имени Чана при Гарвардском университете в США, которых цитирует издание EurekAlert.

В ходе исследования был проведен анализ того, как питаются около двухсот тысяч сотрудников системы здравоохранения в США. Отмечается, что двенадцать тысяч из них заболели диабетом второго типа.

Эксперты говорят, что «риск снижается, когда в нашем рационе место насыщенных жирных кислот, моно-и полиненасыщенных жиров, животного и растительного белка оказываются качественные медленные углеводы».

Как говорят ученые, в список таких продуктов можно включить не только цельнозерновые крупы, но также овощи и фрукты, а также продукты с высоким содержанием клетчатки.

Специалисты говорят, что такие продукрыт «обладают низким гликемическим индексом, из-за чего при употреблении таких продуктов организм производит меньше инсулина, что позволяет избежать резкого повышения уровня сахара в крови».

Также отмечается, что «риск развития диабета снижается и при замене быстрых углеводов насыщенными жирами».

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