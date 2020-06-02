Житель Закарпатья пожаловался на полицейских и повесился в прямом эфире

Главное: 28-летний житель Мукачево повесился во время прямого эфира на своей странице в Facebook. Прокуратура подозревает, что парня довели до самоубийства. Сам он в своей смерти обвинил местных полицейских.

Детали: Как сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области на своей странице в Facebook, о смерти парня 1992 г. р. 1 июня в 19 часов сообщили соседи. Следователи установили, что мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения. При этом процесс суицида он запечатлел на видео в социальной сети.

Мотивы и причины такого поступка пока не ясны, однако, как сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области в Facebook, Мукачевской местной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту возможного доведения мужчины до самоубийства, так как перед совершением своего страшного поступка «мужчина на видео, жалуется на действия полицейских».

Отмечается, что мотивы и обстоятельства, которые побудили потерпевшего к такому поступку, будут устанавливаться в рамках уголовного производства.

По данным Мукачево.NET, в ходе онлайн-трансляции в Facebook мужчина действительно обвинил правоохранителей, «в особенности м$%ков Мукачевского отдела» в том, что они ему «жизни не дают». После этого надел на шею петлю и совершил самоубийство. Через несколько секунд прекратилась и трансляция.

Отметим, что кто вел трансляция, кто ее смотрел и сделал скриншот, неизвестно.

В тему: 25 мая 2020 года внутренняя безопасность Национальной полиции Украины задержала двоих полицейских Кагарлицкого отдела полиции по подозрению в жестоком избиении и изнасиловании женщины.

Напомним, утром 1 июня 2020 года из окна высотного дома в Харькове выпала женщина с младенцем. Тогда же из окна киевской больницы выпала санитарка. Спасти никого не удалось. Мотивы их поступков до сих пор не установлены.