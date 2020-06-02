В Киеве издан научный сборник «Украина-Армения: история, культура, туризм»

Труды более 30 украинских ученых вошли в научный сборник «Украина-Армения: история, культура, туризм», который издан в Киеве, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

В научный сборник вошли материалы международной научной конференции «Украина-Армения: история, культура, туризм», инициированный Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, Союзом армян Украины, Кафедрой страноведения и туризма КНУ, Посольством Армении в Украине и Институтом исследований диаспоры.

В пресс-службе Союза армян Украины интернет-ресурсу сообщили, что исследования являются новаторскими, многие из них публикуются впервые и посвящены ранее неисследованным темам. В частности освещаются вопросы современной истории армянской диаспоры в Украине и украинцев в Армении, а также перспективы развития туристических связей.

«Издание очередного научного сборника — яркий пример того, как Союз армян Украины поддерживает развитие арменоведения в стране, — отметил глава историко-культурного комитета Давид Давтян. — Сборник интересен тем, что в нём поднимаются вопросы развития туризма, многовековой истории армянской диаспоры Украины».

По мнению Кандидата исторических наук Давида Давтяна, работы исследователей представляют большой интерес с научной точки зрения, в сборнике освещаются и анализируются различные аспекты украинско-армянских многовековых исторических и культурных связей.

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна, уделяет особое внимание сферам культуры, науки и образования. Союз армян Украины за годы работы издал массу разножанровой литературы.