Стало известно, когда общественный транспорт Киева окончательно и бесповоротно перейдет на электронный билет

Главное: Весь общественный транспорт Киева перейдет на использование электронного билета. Произойдет это уже 1 июля.

Детали: Уже с 1 июля 2020 года общественный транспорт Киева переходит на электронный билет. Об этом сообщают власти города.

Отмечается, что оплатить проезд киевляне и гости украинской столицы смогут с помощью KyivSmartCard, а также картой метро при поездке в метрополитене, банковской картой или разовым билетом с QR-кодом.

Известно, что электронный можно приобрести в приложении или Т-киосках.

В тему 19 мая 2020 года сообщалось, что после окончания карантина воспользоваться транспортом в Киеве уже нельзя будет как прежде.