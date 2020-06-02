Афон открыли для паломников

Главное: Для паломников возобновили разрешение на посещение горы Афон с 1 июня 2020 года.

Детали: Святая Гора Афон с 1 июня открылась для посещения паломников.

Как сообщает «Orthodox times», также началась продажа билетов на катера, курсирующие на Святую Гору.

Согласно новым правилам, на Афон допускается посещение пятнадцати человек в один монастырь, до десяти человек в один скит, двух человек — в главную церковь идиоритмического скита, и одного — в святую келлию.

Паломникам разрешается посещать гору Афон после выдачи специального письменного разрешения на посещение Святой Горы — диамонитириона, служащим также разрешается посещение монастырей по согласованию с братией.

В тему: 02.06.2020 греческий митрополит написал письмо женщинам, решившим сделать аборт.