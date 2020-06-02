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Накануне странных событий в Украине на Солнце была зафиксирована мощная вспышка

Накануне странных событий в Украине на Солнце была зафиксирована мощная вспышка

Главное: Американские ученые зафиксировали появление на Солнце новых вспышек, что может свидетельствовать о начале нового жизненного цикла нашей звезды.

Детали: 29 мая на Солнце были зафиксированы первые после долгого затишья пятна. Как сообщает NASA на своем официальном сайте, вспышки, зафиксированные с помощью находящейся в космосе специализированной обсерватории, являются мощнейшими с осени 2017 года.

При этом в агентстве подчеркнули, что их активность слишком мала, чтобы Центр прогнозирования космической погоды начал предупреждать людей о солнечной активности. Считается, что они никак не могут проникнуть через нашу атмосферу, поэтому не имеют никакого влияния на человеческий организм. Но могут помешать работе сотовой связи и GPS.

По словам ученых, появившиеся пятна могут свидетельствовать о начале нового 11-летнего цикла солнечной активности. Однако с полной уверенностью об этом можно будет судить лишь после дальнейших наблюдений, на которые может уйти до года.

В тему: Утром 1 июня 2020 года из окна высотного дома в Харькове выпала женщина с младенцем. Тогда же из окна киевской больницы выпала санитарка. Спасти никого не удалось. Мотивы их поступков до сих пор не установлены.

В тот же день на мосту Метро житель Киево-Святошинского района заявил о минировании. Впоследствии он был задержан. В полиции намекнули на психические проблемы, однако о истинных мотивах также до сих пор ничего не известно.

Вскоре после этого в Мукачево местный житель повесился во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook. В своей смерти он обвинил местных полицейских.

Напомним, что в середине мая 2020 года ученые констатировали, что Солнце вошло в необычайно тихий период своей активности, который характеризуется крайне низким количеством пятен на поверхности. Он настолько низок, что некоторые ученые заговорили о начале периода Большого минимума, который в последний раз наблюдался в 17 веке и совпал с миниледниковым периодом.

Отметим, что обычно Солнце имеет 11-летний цикл активности, когда она сначала нарастает, а потом убывает. Это вызвано усилением либо ослаблением его магнитного поля. Точка, когда активность является самой высокой, известна как солнечный максимум, который характеризуется большим количеством солнечных пятен, появляющихся на поверхности. В последний раз это было зафиксировано в 2014 году.

Тэги: ученые, Солнце, суицид, NASA, космос, наука, вспышка

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