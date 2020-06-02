Аннексированный Крым почти остался без воды

Главное: В аннексированном Крыму иссыхают запасы воды. За год они сократились в 2,3 раза.

Детали: В аннексированном Россией Крыму за год объем воды во всех водохранилищах естественного стока сократился в 2,3 раза. По данным российской администрации полуострова, сейчас он составляет лишь 85 миллионов кубометров.

Крымский Гидрометцентр сообщает: «Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 миллионов кубических метров, что на 9,62 миллиона меньше, чем месяц назад».

Также отмечается, что «общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 миллиона кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года».

Причиной уменьшения объемов воды называют «кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае».

Синоптики говорят: «Если в горах за месяц выпало 55,5-77,3 мм осадков, что составило 82-102% от нормы, то в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол – в пределах 29-62%, а в бассейне реки Черная у села Родниковское (источник наполнения самого крупного Чернореченского водохранилища) выпало всего 9,3 мм, что на 80 % меньше нормы».

В тему 25 мая 2020 года стало известно, что в аннексированном Крыму хотят запустить туристический сезон, несмотря на пандемию коронавируса.

13 мая 2020 года сообщалось, что в аннексированном Крыму стремительно пересыхает Белогорское водохранилище.